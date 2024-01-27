Стефанотис – яскравоквітуча ліана. Через певну екзотичність любителям джунглів у квартирі подобається ця рослина. Який догляд необхідний Стефанотису, чи варто пересаджувати вазон, коли і як це робити, а також чим поливати і якої кількості вологи, світла потребує домашня квітка, чим її підживлювати – розпитали нашого постійного експерта із захисту рослин Олексія Колесника.

Чи потрібно пересаджувати рослину, коли і як це робити

Стефанотіс пересаджують систематично, частота процедури залежить від віку ліани. Для зовсім молодих кущиків маніпуляцію проводять кожні пів року, трохи старших вазонів – щороку. Дорослі рослини не варто зайвий раз турбувати, оскільки пересадка – це стрес для домашньої квітки. Замість цього радимо просто замінювати верхній шар субстрату.

– Стефанотіс, як і будь-яка рослина, потребує пересадки, коли коріння повністю заповнить горщик, – каже експерт із захисту рослин.

А от квітучі кущики бажано не пересаджувати на нове місце.

Зараз дивляться

Колесник зауважує, що Стефанотіс має ніжну кореневу систему, тому пересаджувати його потрібно дуже обережно, методом перевалювання. Тобто земляна грудка має залишатися цілою, а більший горщик просто необхідно дозаповнити, досипаючи новий ґрунт. Так рослина швидше адаптується до оновлених умов.

Перед пересадкою Стефанотіса потрібно підготувати ґрунт та більший горщик.

Ґрунт

Використовуйте добре дренований ґрунт для кімнатних рослин, для ще кращого дренажу можна змішати землю з перлітом чи кокосовою корою.

Найкращою кислотністю вважається 5,5 рН – 6,5 рН.

Горщик

Пересаджувати Стефанотіс краще у не дуже широкий горщик, максимум на 4 см ширший за попередній.

Перші три тижні після пересадки Стефанотіса підживлення кущів проводити не потрібно.

Під час пересадки Стефанотіса зверніть увагу на техніку безпеки, адже сік рослини отруйний. Тож використовуйте рукавички й обережно поводьтеся з листям ліани.

До речі, Факти ICTV писали, які рослини можуть бути отруйними для котів та собак.

Краще пересаджувати рослину весною або ранньою осінню.

Як та чим поливати Стефанотіс

Стефанотіс потребує рясного, регулярного поливу. Але перед кожним наступним разом необхідно дати верхній частині ґрунту трошки підсохнути.

– Взимку поливайте менше, але й не допускайте повного пересихання, – каже експерт із захисту рослин.

Таким чином, навесні та влітку ліану поливають кожні три дні, а у холодну пору року – один раз на 10 днів.

Не забудьте і про обприскування за допомогою пульверизатора. Краще кропити не саму ліану, а простір навколо неї.

Влітку кущик обприскують кожні два дні, взимку це роблять вкрай рідко, а часто і зовсім відмовляються від цієї процедури.

Температура води для поливу та обприскування має бути теплою. Оскільки ліана дуже чутлива до засолення ґрунту, використовують тільки кип’ячену, дощову або талу воду.

Пам’ятайте, що надлишок кальцію у воді викликає хлороз, а обприскування занадто холодною водою може спричинити появу некротичних плям на листі.

Освітлення та розміщення Стефанотіса

Стефанотіс полюбляє сонечко, тож потребує яскравого освітлення. Під час бутонізації вазон не можна переставляти та повертати.

– Це світлолюбна рослина, тому розмістіть її у сонячному місці, але оберігайте від прямих променів. Стефанотіс може комфортно себе почувати і у напівтіні, – каже Олексій Колесник.

Крім того, варто захищати рослину від протягів та різких перепадів температур, які є згубними для ліани.

Як, коли та чим підживлювати Стефанотіс

Для підживлення ліани використовуйте добрива для тропічних або квітучих рослин, які містять комплекс необхідних мікро- та макроелементів.

– Підживлювати Стефанотіс потрібно в період активного росту, зазвичай весною та влітку. Не застосовуйте надто багато добрив, рослина не любить перепідживлення, – говорить експерт із захисту рослин.

Здебільшого достатньо вносити добрива один раз на місяць протягом вегетаційного періоду.

Особливості в літньому та зимовому догляді за Стефанотісом

Влітку Стефанотіс можна виставляти на вулицю, але не забувайте про прямі сонячні промені (їх варто уникати).

– Ховайте ліану від надто палючого сонця та перепадів температур, – зазначає експерт із захисту рослин.

Взимку не ставьте Стефанотіс поруч з обігрівачами, вікнами та у місця з сильними протягами, а також зменшуйте кількість поливу та рівень вологості.

Спостерігайте за рослиною і адаптуйте умови відповідно до її потреб, враховуючи конкретні особливості вашого приміщення.

Як обрізати Стефанотіс

Наприкінці зими професійні квітникарі радять провести санітарну обрізку Стефанотіса. Це сприяє формуванню нових стебел і пагонів, а також омолодженню куща.

Не проводять обрізку лише головного стебла. Всі бічні пагони потрібно вкоротити на третину від їхньої колишньої довжини. Перебільшення у цьому разі може призвести до того, що рослина почне хворіти.

Крім того, повністю обрізають хворі та слабкі пагони, а також гілки, уражені різними хворобами.

Чому не цвіте Стефанотіс

Серед причин, які заважають Стефанотісу розквітнути:

дефіцит сонця;

погана зимівля;

великий горщик;

шкідники.

Найпоширенішою з них є відсутність холодного періоду, який стимулює закладку квіткових бруньок. В умовах зниженої освітленості цвітіння відсутнє.

Крім того, варто зауважити, що у період бутонізації не треба змінювати місце та повертати часто горщик, оскільки рослина може почати скидати бутони та квіти.

Стефанотіс: прикмети щодо рослини

Стефанотіс – дуже примхлива рослина, тож змусити її зацвісти буває не так вже й легко. Через це вірять, якщо ліана розквітне в оселі незаміжньої дівчини, то вона дуже скоро вийде заміж.

Стефанотіс вважають однією з рослин-чоловікогонів. Тож інша прикмета каже, що ця квітка має властивість відважувати чоловіків від оселі жінки. Якщо рослина потрапила в будинок, де вже проживає чоловік, то в сім’ї нібито буде швидкий розлад.

Подейкують, що Стефанотіс здатен гасити конфлікти. Якщо у вашому будинку часто виникають сварки та скандали, придбайте таку домашню квіту. Рослина поглине агресію та замінить її на позитивну та спокійну енергетику.