Стефанотис — яркоцветущая лиана. По причине некой экзотичности любителям джунглей в квартире нравится это растение. Какой уход необходим Стефанотису, стоит ли пересаживать вазон, когда и как это делать, а также чем поливать и в каком количестве влаги, света нуждается домашний цветок, чем его подпитывать — расспросили нашего постоянного эксперта по защите растений Алексея Колесника.

Нужно ли пересаживать растение, когда и как это делать

Стефанотис пересаживают систематически, частота процедуры зависит от возраста лианы. Для совсем молодых кустиков манипуляцию проводят каждые полгода, для вазонов постарше – раз в год. Взрослые растения стараются лишний раз не беспокоить, поскольку пересадка — это стресс для домашнего цветка. Вместо этого советуем просто заменять верхний слой субстрата.

— Стефанотис, как и любое растение, нуждается в пересадке, когда корни полностью заполнят текущий горшок, — говорит эксперт по защите растений.

А вот цветущие кустики желательно не пересаживать на новое место.

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Колесник отмечает, что Стефанотис имеет нежную корневую систему, поэтому пересаживать его нужно очень осторожно, методом перевалки. То есть земляной ком должен оставаться целым, а больший горшок просто необходимо дозаполнить, досыпая новый грунт. Так растение быстрее адаптируется к обновленным условиям.

Перед пересадкой Стефанотиса нужно подготовить почву и больший горшок.

Почва

Используйте хорошо дренированную почву для комнатных растений, для еще лучшего дренажа можно смешать землю с перлитом или кокосовой корой.

Лучшей кислотностью почвы считается 5,5 рН — 6,5 рН.

Горшок

Пересаживать Стефанотис лучше в не очень широкий горшок, максимум на 4 см шире предыдущего.

Первые три недели после пересадки Стефанотиса подкормку кустов проводить не нужно.

Во время пересадки Стефанотиса обратите внимание на технику безопасности, ведь сок растения ядовит. Поэтому используйте перчатки и осторожно обращайтесь с листьями лианы.

К слову, Факты ICTV писали, какие растения могут быть опасными для кошек и собак.

Лучше пересаживать растение весной или ранней осенью.

Как и чем поливать Стефанотис

Стефанотис нуждается в обильном и регулярном поливе. Но перед каждым последующим разом необходимо дать верхней части почвы немножко подсохнуть.

— Зимой поливайте меньше, но и не допускайте полного пересыхания почвы, — говорит эксперт по защите растений.

Таким образом, весной и летом лиану увлажняют каждые три дня, а в холодное время года — один раз в 10 дней.

Не забудьте и об опрыскивании с помощью пульверизатора. Лучше распылять воду не саму лиану, а обогащать влагой пространство вокруг нее.

Летом кустик опрыскивают каждые два дня, зимой это делают крайне редко, а часто и вовсе отказываются от данной процедуры.

Температура воды для полива и опрыскивания должна быть теплой. Поскольку лиана очень чувствительна к засолению почвы, используют только кипяченую, дождевую или талую воду.

Помните, что избыток кальция в воде вызывает хлороз, а опрыскивание слишком холодной водой может спровоцировать появление некротических пятен на листьях.

Освещение и размещение Стефанотиса

Стефанотис любит солнышко, поэтому нуждается в ярком освещении. Во время бутонизации вазон нельзя переставлять и поворачивать.

— Это светолюбивое растение, поэтому поставьте его в солнечное место, но и не под прямыми лучами. Стефанотис может комфортно себя чувствовать и в полутени, — говорит Алексей Колесник.

Кроме того, следует защищать растение от сквозняков и резких перепадов температур, которые являются губительными для лианы.

Как, когда и чем подкармливать Стефанотис

Для подкормки лианы используйте удобрения для тропических или цветущих растений, которые содержат комплекс необходимых микро- и макроэлементов.

— Подкармливать Стефанотис нужно в период активного роста, обычно весной и летом. Не используйте слишком много удобрений, растение не любит переподкормки, — говорит эксперт по защите растений.

В основном достаточно вносить удобрения один раз в месяц в течение вегетационного периода.

Особенности летнего и зимнего ухода за Стефанотисом

Летом Стефанотис можно выставлять на улицу, но не забывайте о прямых солнечных лучах (их следует избегать).

— Прячьте лиану от слишком палящего солнца и перепадов температур, — отмечает эксперт по защите растений.

Зимой не ставьте Стефанотис рядом с обогревателями, окнами и в места с сильными сквозняками, а также уменьшайте количество полива и снижайте уровень влажности.

Наблюдайте за растением и адаптируйте условия в соответствии с его потребностями, учитывая конкретные особенности вашего помещения.

Как обрезать Стефанотис

В конце зимы профессиональные цветоводы советуют провести санитарную обрезку Стефанотиса. Это способствует формированию новых стеблей и побегов, а также омолаживает куст.

Не проводят обрезку только главного стебля, а вот все боковые побеги нужно укоротить на треть от их прежней длины. Отсекать свыше указной нормы не стоит, так как это может привести к болезни растения.

Также полностью обрезают больные и слабые побеги, а также ветки, которые поражены различными болезнями.

Почему не цветет Стефанотис

Среди причин, которые мешают Стефанотису расцвести:

дефицит солнца;

плохая зимовка;

большой горшок;

вредители.

Самой распространенной из них является отсутствие холодного периода, который стимулирует закладку цветочных почек. В условиях пониженной освещенности цветение отсутствует.

Кроме того, стоит заметить, что в период бутонизации не стоит менять место и поворачивать часто горшок, поскольку растение может начать сбрасывать бутоны и цветы.

Стефанотис: приметы относительно растения

Стефанотис — очень капризное растение, поэтому заставить его зацвести бывает не так уж и легко. По этой причине верят, если лиана “расцветет” в доме незамужней девушки, то она очень скоро выйдет замуж.

Стефанотис считают одним из растений-мужегонов. Тут примета говорит, что этот цветок имеет свойство отваживать мужчин от дома женщины. Если растение попало в квартиру, где уже проживает мужчина, то в семье якобы будет быстрый разлад.

Также говорят, что Стефанотис способен гасить конфликты. Если в вашем доме часто возникают ссоры и скандалы, приобретите такой домашний цветок. Растение поглотит агрессию и заменит ее на позитивную и спокойную энергетику.