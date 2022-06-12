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Як і навіщо відключати геолокацію на iPhone: для всіх програм або окремо

12 Червня 2022, 16:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

В умовах війни важливо завжди підтримувати зв’язок із близькими, а також бути в курсі останньої інформації. У цьому нам допомагають смартфони, за допомогою яких можна спілкуватися, читати оперативні новини та орієнтуватися у просторі за допомогою мап.

Однак для деяких функцій потрібна функція геолокації, яка використовує GPS або Bluetooth. Крім плюсів, технологія споживає величезну кількість заряду смартфона, а також допомагає сервісам та додаткам дізнаватися про місцеперебування людини.

Як відключити геолокацію на iPhone – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Для припинення роботи служб позиціонування достатньо дотримуватися простої інструкції:

  1. Розблокуйте смартфон та натисніть на символ Налаштування;
  2. Після відкриття меню потрібно знайти рядок Приватність та натиснути на нього;
  3. Зі списку функцій виберіть Служби геолокації, а потім натисніть на перемикач навпроти сервісу один раз.

Після цього iPhone не дозволятиме програмам визначати місцеперебування смартфона з подальшою передачею інформації програмам.

Якщо функція все ще є важливою, її можна обмежити частково. Для цього потрібно в розділі Служби геолокації прокрутити вниз до потрібної програми, натиснути на нього і вибрати варіант Ніколи. Смартфон не надаватиме інформацію конкретно цій програмі дані про геолокацію.

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