Летом большинство пользователей современных смартфонов беспокоит одна и та же проблема — чрезмерное перегревание телефона. В такую жару жарко не только нам, но и всем нашим электронным устройствам. Как результат, телефон работает медленнее, часто выключаться или же начинает глючить.

Как охладить телефон и избежать его перегрева — узнавали Факты ICTV.

Причины перегрева

Обычно в телефонах нагреваются три основных узла.

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Причиной перегрева того или иного элемента могут стать различные факторы. Основным из них является перегрузка, возникающая из-за длительной работы в сложных условиях — во время жары, холода и тому подобное.

Например, дисплей нагревается из-за длительной работы на максимальной яркости. Перегрев батареи нередко возникает в случае замены на другую, которая не соответствует характеристикам и техническим требованиям.

Перегрузка процессора, что выполняет сложные вычислительные операции в течение длительного периода времени, также вызывает повышение температуры выше допустимой нормы.

Тем не менее, самая популярная причина перегрева — летняя жара.

Как охладить телефон

Температурный режим работы смартфона имеет ограничения отличаются у разных производителей. В большинстве моделей верхний предел не должен превышать 57° С, хотя есть образцы с более высокими или низкими значениями.

Допускать перегрева нельзя, поскольку он способен стать причиной выхода из строя важных элементов вашего гаджета.

Признаки перегрева заметны сразу: телефон становится горячим, система сигнализирует об этом предупреждают табличками, а в сложных случаях – выключение экрана или полная перезагрузка.

Чтобы привести свой телефон к нормально температуре:

снимите защитный чехол — он выступают в роли теплоизолирующей оболочки для телефона;

— он выступают в роли теплоизолирующей оболочки для телефона; отключите все ненужные приложения , беспроводную связь и уменьшите яркость экрана — чем меньше электроэнергии использует телефон, тем меньше он нагревается;

, беспроводную связь и уменьшите яркость экрана — чем меньше электроэнергии использует телефон, тем меньше он нагревается; включите режим экономии зарядки — смартфон максимально ограничит доступ ко всем службам, автоматически уменьшит яркость экрана и будет потреблять минимум энергии;

— смартфон максимально ограничит доступ ко всем службам, автоматически уменьшит яркость экрана и будет потреблять минимум энергии; положите устройство в затененное место — можете использовать кондиционер или вентилятор автомобиля.

Как избежать перегрева смартфона

В первую очередь следует использовать оригинальные зарядные устройства. Зачастую использование дешевой зарядки, приобретенной на китайском сайте, может привести к перегреву устройства.

Дело в том, что такая зарядка может заряжать телефон дольше, чем комплектный, что, конечно, приводит к повышению температуры аккумулятора.

Вообще, старайтесь меньше заряжать смартфон в жару. Лучше это делать в вечернее или ночное время. Но уж если возникла такая потребность, то старайтесь разместить смартфон где-то в тени.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Металл и черное стекло очень быстро нагреваются на солнце. Старайтесь меньше фотографировать и снимать видео.

Также не следует в жаркое время использовать несколько приложений одновременно. Следует тщательно контролировать количество программ, работающих в фоновом режиме, не обновлять программы, и не загружать большие файлы. Все это лучше делать в прохладном месте, при более низких температурах воздуха.

Если вы вышли из дома в жару, то лучше отключите модуль Wi-Fi. Дело в том, что включенный параметр поиска Wi-Fi-соединения заставляет ваш смартфон постоянно искать доступные сети, что тоже способствует нагреву его компонентов.