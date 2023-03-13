Папір для запікання – незамінна річ на кухні кожної господині. Він допомагає готувати різноманітні страви в духовці при цьому, не псуючи деко чи форму для запікання.

А от чи потрібно змащувати папір для запікання олією та в яких випадках і для яких страв це потрібно робити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи потрібно змащувати олією папір для запікання?

Насправді це залежить від того, який вид паперу для запікання ви використовуєте. Мало хто знає, але існує три види паперу для випічки та запікання:

Зараз дивляться

Пергамент – це традиційний папір для запікання, яким користується більшість. Цей вид паперу володіє невеликою пористістю, що дозволяє повітрю проходити крізь нього під час запікання. Він забезпечує рівне розподілення тепла та чудово вбирає жир.

– це традиційний папір для запікання, яким користується більшість. Цей вид паперу володіє невеликою пористістю, що дозволяє повітрю проходити крізь нього під час запікання. Він забезпечує рівне розподілення тепла та чудово вбирає жир. Пергамент з силіконом – це тонкий целюлозний матеріал з термостійким силіконовим покриттям. Цей папір безпечний для здоров’я, не горить, не димить, не вбирає вологу та жир, а його силіконове покриття не вступає в хімічні реакції при високих температурах.

– це тонкий целюлозний матеріал з термостійким силіконовим покриттям. Цей папір безпечний для здоров’я, не горить, не димить, не вбирає вологу та жир, а його силіконове покриття не вступає в хімічні реакції при високих температурах. Калька – тонкий та гнучкий матеріал, який доволі часто використовували наші бабусі для запікання різних страв. Калька доволі дешева, але має свої недоліки: вона швидко вбирає вологу та рветься (не варто використовувати для рідкого тіста), а також швидко чорніє та починає кришитися при довгому нагріванні.

Традиційний пергамент не потребує додаткового змащування олією, але є винятки. Наприклад, якщо ви плануєте запікати ніжне, нежирне тісто, то краще змастити пергамент олією чи шматочком вершкового масла.

Завдяки цьому нижній шар випічки не буде підсихати та легко відокремиться від паперу.

Це також стосується випічки з листкового та дріжджового тіста, безе та бісквітів. Тобто перед їх запіканням краще змастити пергамент олією!

– До речі, щоб десерт не прилипав до пергаменту, його слід помістити на деку гладкою стороною до випічки.

У випадку запікання жирних сортів мʼяса, риби чи тіста, необхідність у додатковій олії на папері не виникає.

Що ж стосується силіконового пергаменту, то цей папір взагалі не потребує змащування олією! Річ у тім, що силіконове покриття якраз і призначене для запобігання прилипанню.

Однак, якщо ви готуєте цукерки або рибні котлети (чи інші страви, які схильні прилипати до паперу), то можна злегка змастити пергамент олією або застосувати невелику кількість антипригарного спрею.

А от кальку рекомендують змащувати олією перед запіканням. Це папір зазвичай використовують для приготування печива, хліба чи іншої випічки.

Для змащування кальки можна використовувати кухонний пензлик чи спрей з антипригарним ефектом.

Якою олією потрібно змащувати папір для запікання?

Насправді це можуть бути будь-яка олія, масло, олія-спрей чи інші спреї, які надають антипригарний ефект.

Головне у цій справі – звертати увагу на якість паперу для запікання та саму страву.