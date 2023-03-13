Бумага для запекания — незаменимая вещь на кухне каждой хозяйки. Она помогает готовить разнообразные блюда в духовке при этом, не портя противень или форму для запекания.

А вот нужно ли смазывать бумагу для запекания маслом, в каких случаях и для каких блюд это нужно делать — читайте в материале Фактов ICTV.

Нужно ли смазывать маслом бумагу для запекания?

На самом деле это зависит от того, какую бумагу для выпечки вы используете. Мало кто знает, но есть три вида бумаги для выпечки и выпечки:

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Пергамент — это традиционная бумага для запекания, которой пользуется большинство. Этот вид бумаги обладает небольшой пористостью, что позволяет воздуху проходить сквозь него во время запекания. Он обеспечивает ровное распределение тепла и отлично впитывает жир.

— это традиционная бумага для запекания, которой пользуется большинство. Этот вид бумаги обладает небольшой пористостью, что позволяет воздуху проходить сквозь него во время запекания. Он обеспечивает ровное распределение тепла и отлично впитывает жир. Пергамент с силиконом — это тонкий целлюлозный материал с термостойким силиконовым покрытием. Эта бумага безопасна для здоровья, не горит, не дымит, не впитывает влагу и жир, а ее силиконовое покрытие не вступает в химические реакции при высоких температурах.

— это тонкий целлюлозный материал с термостойким силиконовым покрытием. Эта бумага безопасна для здоровья, не горит, не дымит, не впитывает влагу и жир, а ее силиконовое покрытие не вступает в химические реакции при высоких температурах. Калька — тонкий и гибкий материал, который довольно часто использовали наши бабушки для запекания различных блюд. Калька довольно дешевая, но имеет свои недостатки: она быстро впитывает влагу и рвется (не стоит использовать для жидкого теста), а также быстро чернеет и начинает крошиться при долгом нагреве.

Традиционный пергамент не требует дополнительной смазки маслом, но есть исключения. Например, если вы планируете запекать нежное и нежирное тесто, то лучше смазать пергамент кусочком сливочного масла.

Благодаря этому нижний слой выпечки не будет подсыхать и легко отделится от бумаги. Это также относится к выпечке из слоеного и дрожжевого теста, безе и бисквитов. То есть перед их запеканием лучше смазать пергамент растительным маслом!

— Кстати, чтобы десерт не прилипал к пергаменту, его следует поместить на противне гладкой стороной к выпечке.

В случае запекания жирных сортов мяса, рыбы или теста, необходимости в дополнительном масле на бумаге не возникает.

Что же касается силиконового пергамента, то эта бумага вообще не нуждается в смазывании маслом! Дело в том, что силиконовое покрытие как раз и предназначено для предотвращения прилипания.

Однако, если вы готовите конфеты или сырые рыбные котлеты (или другие блюда, которые склонны прилипать к бумаге), то можно слегка смазать пергамент маслом или применить небольшое количество антипригарного спрея.

А вот кальку рекомендуют смазывать растительным маслом перед запеканием. Эта бумага обычно используется для приготовления печенья, хлеба или другой выпечки.

Для смазывания кальки можно использовать кухонную кисточку или спрей с антипригарным эффектом.

Каким маслом нужно смазывать бумагу для запекания?

На самом деле это может быть любое масло, масло-спрей или другие спреи, которые оказывают антипригарный эффект.

Главное в этом деле — обращать внимание на качество бумаги для запекания и само блюдо.