Студентське життя – особливий та довгоочікуваний період для більшості підлітків. Цей час романтизують та оспівують, однак коли ви вперше переступаєте поріг гуртожитку – все не так весело та безтурботно, як може здатися на перший погляд.

Адже для комфортного життя у маленькому приміщенні з декількома (або й більше людьми), потрібно завчасно підготувати все необхідне. Наприклад, кілька комплектів постільної білизни, засоби прибирання, столові прилади, одяг та інше. Що ще треба брати в гуртожиток – читайте в матеріалі.

Що треба брати в гуртожиток 2023: список найголовніших речей

Канцелярія та все необхідне для навчання. Сюди можна віднести зошити, ручки, ноутбук та принтер (якщо доведеться багато друкувати). Одяг. Спортивний, класичний, білизну, джинси, футболки, сорочки й т.д. Посуд. Знадобиться кілька тарілок та чашок, ніж, келихи, каструля та сковорідка. Постіль, особисті речі для сну. Наприклад, маска на очі, вушні затички, подушки, рушники, плед. Засоби гігієни. Не забудьте про зубну щітку, пасту, шампунь, гель для душу, креми для обличчя та тіла й інше. Аптечні препарати. Необхідно взяти знеболювальні, індивідуальні ліки, мазі та гелі, протикашльові засоби, краплі та спреї в ніс, судинозвужувальні, спреї для горла, каплі, мазі для очей та вух. Таблетки від захитування, нудоти та блювання, отруєння. Побутова техніка. Чайник, праска, кип’ятильник та ін.

Що треба брати в гуртожиток для навчання: список необхідного

Крім канцелярії та комп’ютера, потрібно взяти телефон, зарядні пристрої та подовжувач. Для всіляких дрібничок ліпше завчасно купити настільний органайзер. Не забудьте про книжки та настільну лампу (аби не заважати сну інших студентів).

Що ще важливо не забути для комфортного життя в гуртожитку: список