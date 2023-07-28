Студенческая жизнь – особый и долгожданный период для большинства подростков. Это время романтизируют и воспевают, однако, когда вы впервые переступаете порог общежития – все не так весело и беззаботно, как может показаться на первый взгляд.

Ведь для комфортной жизни в маленьком помещении с несколькими (или более людьми), нужно заранее подготовить все необходимое. К примеру, несколько комплектов постельного белья, средства уборки, столовые приборы, одежду и прочее. Что еще нужно брать в общежитие – читайте в материале.

Что нужно брать в общежитие 2023: список самых главных вещей

Канцелярия и все, что нужно для обучения. Сюда можно отнести тетради, ручки, ноутбук и принтер (если придется много печатать). Одежда. Спортивная, классическая, белье, джинсы, футболки, рубашки и т.д. Посуда. Понадобится несколько тарелок и чашек, нож, бокалы, кастрюля и сковорода. Постель, личные вещи для сна. К примеру, маска на глаза, ушные затычки, подушки, полотенца, плед. Средства гигиены. Не забудьте про зубную щетку, пасту, шампунь, гель для душа, кремы для лица и тела и прочее. Аптечные препараты. Необходимо взять обезболивающее, индивидуальное лекарство, мази и гели, противоболевые средства, капли и спреи в нос, сосудосуживающие, спреи для горла, капли, мази для глаз и ушей. Таблетки от укачивания, тошноты и рвоты, отравления. Бытовая техника. Чайник, утюг, кипятильник и т.д.

Что нужно брать в общежитие для обучения: список необходимого

Кроме канцелярии и компьютера, необходимо взять телефон, зарядные устройства и удлинитель. Для всевозможных безделушек лучше заранее купить настольный органайзер. Не забудьте о книгах и настольной лампе (чтобы не мешать сну других студентов).

Что еще важно не забыть для комфортной жизни в общежитии: список