Студенческая жизнь – особый и долгожданный период для большинства подростков. Это время романтизируют и воспевают, однако, когда вы впервые переступаете порог общежития – все не так весело и беззаботно, как может показаться на первый взгляд.
Ведь для комфортной жизни в маленьком помещении с несколькими (или более людьми), нужно заранее подготовить все необходимое. К примеру, несколько комплектов постельного белья, средства уборки, столовые приборы, одежду и прочее. Что еще нужно брать в общежитие – читайте в материале.
Что нужно брать в общежитие 2023: список самых главных вещей
- Канцелярия и все, что нужно для обучения. Сюда можно отнести тетради, ручки, ноутбук и принтер (если придется много печатать).
- Одежда. Спортивная, классическая, белье, джинсы, футболки, рубашки и т.д.
- Посуда. Понадобится несколько тарелок и чашек, нож, бокалы, кастрюля и сковорода.
- Постель, личные вещи для сна. К примеру, маска на глаза, ушные затычки, подушки, полотенца, плед.
- Средства гигиены. Не забудьте про зубную щетку, пасту, шампунь, гель для душа, кремы для лица и тела и прочее.
- Аптечные препараты. Необходимо взять обезболивающее, индивидуальное лекарство, мази и гели, противоболевые средства, капли и спреи в нос, сосудосуживающие, спреи для горла, капли, мази для глаз и ушей. Таблетки от укачивания, тошноты и рвоты, отравления.
- Бытовая техника. Чайник, утюг, кипятильник и т.д.
Что нужно брать в общежитие для обучения: список необходимого
Кроме канцелярии и компьютера, необходимо взять телефон, зарядные устройства и удлинитель. Для всевозможных безделушек лучше заранее купить настольный органайзер. Не забудьте о книгах и настольной лампе (чтобы не мешать сну других студентов).
Что еще важно не забыть для комфортной жизни в общежитии: список
- емкости для хранения продуктов;
- тазик;
- щетка с совком;
- ведро для уборки;
- щетка для ухода за одеждой;
- губки для посуды;
- губки для уборки;
- пакеты для мусора;
- разнообразная химия для уборки (для мытья посуды, душевой комнаты, окон и т.д.).