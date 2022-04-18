Від нальоту сажі після пожежі досить важко позбутися, але все-таки це можливо. Для видалення гару на поверхнях необхідні агресивні методи. Ми зібрали народні засоби, які допоможуть відмити стіни та вікна від сажі.

Перш ніж прибирати сажу, необхідно підготувати засоби індивідуального захисту: окуляри, рукавички, респіратор і щільний одяг із довгим рукавом.

Очищення стін від сажі після пожежі

Накрийте меблі та підлогу тканиною або поліетиленом, щоб їх захистити від кіптяви, яку ви зчищатимете зі стін.

Пропилососьте стіни, щоб прибрати дрібні частинки сажі, але не притискайте щітку до стіни, інакше ви ризикуєте ще гірше розмазати її. Акуратно зчистіть шар гару сухими серветками або губками (забитий шар сажею необхідно буде зрізати). Важливо, щоб рухи були зверху вниз. Щоб сажа не забилась у щілини стін. Обробіть стіни спеціальним мийним і знежирюючим складом, при цьому важливо міняти серветки по мірі їх забруднення. Очистіть щіткою залишок сажі, зачекайте, поки стіни висохнуть.

Після таких дій можна готувати стіни до фарбування або поклейки шпалер.

Народні засоби для видалення сажі після пожежі

Розчин із господарським милом. Розчиніть 2 столові ложки господарського мила (72%) у двох літрах теплої води.

Розчиніть 2 столові ложки господарського мила (72%) у двох літрах теплої води. Розчин із тринатрійфосфатом. На 2 літри води додайте дві столові ложки тринатрійфосфату (технічна знежирююча та мийна речовина).

На 2 літри води додайте дві столові ложки тринатрійфосфату (технічна знежирююча та мийна речовина). Розчин із нашатирним спиртом та оцтом. Візьміть п’ять літрів води та додайте туди по 2 столові ложки нашатирю та оцту. Такий засіб чудово підходить для очищення пластикових і скляних поверхонь.

Візьміть п’ять літрів води та додайте туди по 2 столові ложки нашатирю та оцту. Такий засіб чудово підходить для очищення пластикових і скляних поверхонь. Розчин із мийним засобом. У літр води додайте столову ложку гелю для миття посуду.

Із плямами сажі та кіптяви на поверхнях може впоратися і такий метод: промочіть у теплій воді серветку, нанесіть на неї засіб для миття посуду та пару крапель засобу для чищення сантехніки. Обробіть поверхню, прополощіть ганчірку в теплій воді, а потім знову наносьте засоби та тріть пляму.

Також стіни, пофарбовані водоемульсійною емаллю, або кам’яні стіни можна просто почистити щіткою і трохи підшліфувати поверхню.

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