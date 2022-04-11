Зеленка (діамантовий зелений розчин) як правило використовується для обробки ран. Вона має антисептичні дії, а завдяки барвнику місце рани можна швидко помітити на тілі в разі потреби.

Але коли рана загоїлася, зеленка часто залишається на шкірі та довго сходить. Крім того, з необережності зеленкою можна забруднити різні поверхні у квартирі. Ми зібрали способи, які допоможуть відмити зеленку з будь-якої поверхні.

Чим відмити зеленку зі шкіри

Для цього необхідно взяти спирт чи міцний алкоголь. Змочіть шматочок вати у спирті та протріть місце на шкірі, де є пляма зеленки. Але будьте обережні, якщо у вас чутлива чи суха шкіра, спирт може залишити лущення чи опік. У такому випадку візьміть перекис водню або хлоргексидин і зробіть те ж саме. Потріть пляму кілька разів, змінюючи вату, і пляма зеленки зійде зі шкіри.

Чим відмити зеленку з одягу

Найголовніше правило – відмивати пляму зеленки потрібно відразу, як вона потрапила на одяг. Старе забруднення важко видалити.

Для цього ви можете використовувати:

жирний крем (підходить для делікатних речей. Потрібно нанести його на пляму і залишити на дві години, потім випрати річ із порошком);

(підходить для делікатних речей. Потрібно нанести його на пляму і залишити на дві години, потім випрати річ із порошком); мильний розчин (підійде для вовняних речей. Замішайте в 0,5 літра води 3-5 столових ложок натертого господарського мила, обробіть пляму, зачекайте 30 хвилин і прополощіть речі в чистій воді);

(підійде для вовняних речей. Замішайте в 0,5 літра води 3-5 столових ложок натертого господарського мила, обробіть пляму, зачекайте 30 хвилин і прополощіть речі в чистій воді); засіб для виведення плям (можете пошукати спеціальний засіб для виведення плям для зеленки чи просто сильний засіб і обробити ним пляму).

Чим відмити зеленку з меблів

Пляма на меблях із пластику, скла, лакованого дерева, ДСП, МДФ, шкіри або шкірозамінника можна протерти вологою ганчіркою і потерти гумкою. Якщо гумка не допомагає, протріть пляму спиртом. Для меблів із тканини підійдуть описані вище способи.

Чим відмити зеленку з підлоги

Як тільки ви пролили зеленку на підлогу, потрібно одразу промакнути пляму серветкою, а залишки витерти ганчіркою, змоченою у спирті чи міцному алкоголі. Для килимових покриттів спрацюють усі способи, що підходять для видалення плям зеленки з тканини.

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