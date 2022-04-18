От налета сажи после пожара довольно тяжело избавиться, но все-таки это возможно. Для удаления гари на поверхностях необходимы агрессивные методы. Мы собрали народные средства, которые помогут отмыть стены и окна от сажи.

Прежде чем начать уборку сажи, необходимо подготовить средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор и плотную одежду с длинным рукавом.

Очистка стен от сажи после пожара

Накройте мебель и пол тканью или полиэтиленом, чтобы их защитить от копоти, которую вы будете счищать со стен.

Пропылесосьте стены, чтобы убрать мелкие частицы сажи, но не прижимайте сильно щетку к стене, иначе вы рискуете еще хуже размазать ее. Аккуратно счистите слой гари сухими салфетками или губками (забитый слой сажей необходимо будет срезать). Важно, чтобы движения были сверху вниз. Чтобы сажа не забилась в щели стен. Обработайте стены специальным моющим и обезжиривающим составом, при это важно менять салфетки по мере их загрязнения. Очистите щеткой остаток сажи и подождите, пока стены высохнут.

После таких действий можно подготавливать стены к покраске или поклейке обоев.

Народные средства для удаления сажи после пожара

Раствор с хозяйственным мылом. Растворите 2 столовые ложки хозяйственного мыла (72%) в двух литрах теплой воды.

Растворите 2 столовые ложки хозяйственного мыла (72%) в двух литрах теплой воды. Раствор с тринатрийфосфатом. На 2 литра воды добавьте две столовые ложки тринатрийфосфата (техническое обезжиривающее и моющее вещество).

На 2 литра воды добавьте две столовые ложки тринатрийфосфата (техническое обезжиривающее и моющее вещество). Раствор с нашатырным спиртом и уксусом. Возьмите пять литров воды и добавьте туда по 2 столовые ложки нашатыря и уксуса. Такое средство отлично подходит для очищения пластиковых и стеклянных поверхностей.

Возьмите пять литров воды и добавьте туда по 2 столовые ложки нашатыря и уксуса. Такое средство отлично подходит для очищения пластиковых и стеклянных поверхностей. Раствор с моющим средством. В литр воды добавьте столовую ложку геля для мытья посуды.

С пятнами сажи и копоти на поверхностях может справиться и такой метод: промочите в теплой воде салфетку, нанесите на нее средство для мытья посуды и пару капель средства для чистки сантехники. Обработайте поверхность, прополощите тряпку в теплой воде, а затем снова наносите средства и трите пятно.

Также стены, покрашенные водоэмульсионной эмалью, или каменные стены можно просто почистить щеткой и немного подшлифовать поверхность.

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