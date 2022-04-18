От налета сажи после пожара довольно тяжело избавиться, но все-таки это возможно. Для удаления гари на поверхностях необходимы агрессивные методы. Мы собрали народные средства, которые помогут отмыть стены и окна от сажи.
Прежде чем начать уборку сажи, необходимо подготовить средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор и плотную одежду с длинным рукавом.
Очистка стен от сажи после пожара
Накройте мебель и пол тканью или полиэтиленом, чтобы их защитить от копоти, которую вы будете счищать со стен.
- Пропылесосьте стены, чтобы убрать мелкие частицы сажи, но не прижимайте сильно щетку к стене, иначе вы рискуете еще хуже размазать ее.
- Аккуратно счистите слой гари сухими салфетками или губками (забитый слой сажей необходимо будет срезать).
- Важно, чтобы движения были сверху вниз. Чтобы сажа не забилась в щели стен.
- Обработайте стены специальным моющим и обезжиривающим составом, при это важно менять салфетки по мере их загрязнения.
- Очистите щеткой остаток сажи и подождите, пока стены высохнут.
После таких действий можно подготавливать стены к покраске или поклейке обоев.
Народные средства для удаления сажи после пожара
- Раствор с хозяйственным мылом. Растворите 2 столовые ложки хозяйственного мыла (72%) в двух литрах теплой воды.
- Раствор с тринатрийфосфатом. На 2 литра воды добавьте две столовые ложки тринатрийфосфата (техническое обезжиривающее и моющее вещество).
- Раствор с нашатырным спиртом и уксусом. Возьмите пять литров воды и добавьте туда по 2 столовые ложки нашатыря и уксуса. Такое средство отлично подходит для очищения пластиковых и стеклянных поверхностей.
- Раствор с моющим средством. В литр воды добавьте столовую ложку геля для мытья посуды.
С пятнами сажи и копоти на поверхностях может справиться и такой метод: промочите в теплой воде салфетку, нанесите на нее средство для мытья посуды и пару капель средства для чистки сантехники. Обработайте поверхность, прополощите тряпку в теплой воде, а затем снова наносите средства и трите пятно.
Также стены, покрашенные водоэмульсионной эмалью, или каменные стены можно просто почистить щеткой и немного подшлифовать поверхность.
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