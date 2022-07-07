На приготовления вкусного и питательного обеда не нужно тратить много времени. За 15 минут можно приготовить легкое, но сытное блюдо.

Как приготовить обед за 15 минут — читайте в нашем материале.

Рецепт пасты с куриной грудкой в томатном соусе

Вам понадобится:

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куриное филе — 300 гр;

томатная паста или соус;

шампиньоны — 250 гр;

сметана — 50 гр;

зелень по вкусу;

твердый сыр — 30 гр;

макароны твердых сортов — 100 гр.

Нарежьте куриное филе на толстые ломтики и обжарьте до готовности. Параллельно обжарьте нарезанные шампиньоны.

Пока курица и грибы будут готовиться, сделайте соус — смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте специи и зелень по вкусу.

Когда курица и грибы будут готовы, соедините их на одной сковородке и продолжайте жарить. Теперь можно заливать соус.

Добавьте немного воды и продолжайте жарить под крышкой около трех минут. Параллельно можете поставить вариться макароны.

Когда макароны приготовятся, слейте воду и добавьте к курице с грибами. Хорошенько все перемешайте.

Выложите вкусный обед на тарелку и посыпьте натертым сыром. Приятного аппетита!