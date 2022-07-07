На приготовления вкусного и питательного обеда не нужно тратить много времени. За 15 минут можно приготовить легкое, но сытное блюдо.
Как приготовить обед за 15 минут — читайте в нашем материале.
Рецепт пасты с куриной грудкой в томатном соусе
Вам понадобится:
- куриное филе — 300 гр;
- томатная паста или соус;
- шампиньоны — 250 гр;
- сметана — 50 гр;
- зелень по вкусу;
- твердый сыр — 30 гр;
- макароны твердых сортов — 100 гр.
Нарежьте куриное филе на толстые ломтики и обжарьте до готовности. Параллельно обжарьте нарезанные шампиньоны.
Пока курица и грибы будут готовиться, сделайте соус — смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте специи и зелень по вкусу.
Когда курица и грибы будут готовы, соедините их на одной сковородке и продолжайте жарить. Теперь можно заливать соус.
Добавьте немного воды и продолжайте жарить под крышкой около трех минут. Параллельно можете поставить вариться макароны.
Когда макароны приготовятся, слейте воду и добавьте к курице с грибами. Хорошенько все перемешайте.
Выложите вкусный обед на тарелку и посыпьте натертым сыром. Приятного аппетита!