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Обед за 15 минут: рецепт пасты с курицей в томатном соусе

7 июля 2022, 17:50
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Обед за 15 минут: рецепт пасты с курицей в томатном соусе
Источник: Depositphotos

На приготовления вкусного и питательного обеда не нужно тратить много времени. За 15 минут можно приготовить легкое, но сытное блюдо.

Как приготовить обед за 15 минут — читайте в нашем материале.

Рецепт пасты с куриной грудкой в томатном соусе

Вам понадобится:

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  • куриное филе — 300 гр;
  • томатная паста или соус;
  • шампиньоны — 250 гр;
  • сметана — 50 гр;
  • зелень по вкусу;
  • твердый сыр — 30 гр;
  • макароны твердых сортов — 100 гр.

Нарежьте куриное филе на толстые ломтики и обжарьте до готовности. Параллельно обжарьте нарезанные шампиньоны.

Пока курица и грибы будут готовиться, сделайте соус — смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте специи и зелень по вкусу.

Когда курица и грибы будут готовы, соедините их на одной сковородке и продолжайте жарить. Теперь можно заливать соус.

Добавьте немного воды и продолжайте жарить под крышкой около трех минут. Параллельно можете поставить вариться макароны.

Когда макароны приготовятся, слейте воду и добавьте к курице с грибами. Хорошенько все перемешайте.

Выложите вкусный обед на тарелку и посыпьте натертым сыром. Приятного аппетита!

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здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепти
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