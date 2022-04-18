Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Ніжна та добре ріжеться: рецепт сирної паски в духовці

18 Квітня 2022, 14:09
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ніжна та добре ріжеться: рецепт сирної паски в духовці
Джерело: Unsplash

Сирна паска в духовці виходить дуже ніжною, ароматною і смачною. Ця великодня страва чудово смакуватиме тим, хто стежить за фігурою або обмежує себе у виробах із борошна.

Правильно приготовлена ​​в духовці сирна паска добре ріжеться і не розвалюється. Як приготувати сирну паску в духовці – простий рецепт святкової страви на Великдень 2022 читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

  • сир жирний – 500 г
  • яйця – 3 шт.
  • цукор – 100 г
  • сіль – щіпка
  • сметана 20% – 100 г
  • вершкове масло 82% – 50 г
  • ванільний цукор – 1 уп.
  • крохмаль картопляний – 3 ст. л.

Покроковий рецепт сирної пасхи в духовці

Додаємо до сиру сметану, ванільний цукор, крохмаль і розм’якшене масло. За допомогою блендера доводимо масу до однорідного стану.

Окремо розбиваємо яйця, додаємо цукор і дрібку солі. Збиваємо яйця до пишної маси та повного розчинення цукру.

Акуратно в два прийоми виливаємо яєчну масу до сирної, щоразу перемішуємо ложкою. Має вийти рідкувата суміш, що легко стікає з ложки.

Читайте також:
Ніжна та добре ріжеться: рецепт сирної паски в духовціЗа якої температури пекти паску на Великдень

Дно та боки форми застилаємо пергаментом. Якщо використовуєте роз’ємну форму для паски, дно та боки зовні загорніть фольгою у 2-3 рази. Так сирна маса не витікатиме.

Виливаємо сирну суміш у форму для приготування паски. Беремо ще одне деко з бортиками і просто в нього ставимо форму з сирною сумішшю. Наливаємо в деко гарячу воду, щоб вона доходила до половини форми з сирною сумішшю.

У попередньо розігріту до 160 градусів духовку ставимо деко з формою. На приготування нашої сирної паски в духовці піде 1,5 години.

Після сигналу про завершення приготування вимикаємо духовку та відкриваємо дверцята. Чекаємо, поки сирна паска в духовці охолоне.

Дістаємо сирну паску та ставимо в холодильник щонайменше на 3-4 години. Тільки після цього сирну паску можна акуратно дістати з форми та перекласти на тарілку.

Прикрасити паску можна родзинками, цукатами чи кондитерською посипкою.

Читайте також:
Ніжна та добре ріжеться: рецепт сирної паски в духовціЯк приготувати сирну паску без духовки – простий рецепт Ярославського

Теги
Великдень , Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь