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Невибаглива екзотична красуня: як доглядати за дендробіумом

1 Червня 2023, 17:22
Владислава Ткаченко редакторка стрічки Ліліана Лавринець Знавець рослин, викладач біології та блогер
Дендробіум
Джерело: Unsplash

Орхідеї – доволі примхливі та вибагливі рослини. Під час неправильного догляду квітка вʼяне та припиняє цвісти.

Якщо ви давно мрієте про орхідеї, але хвилюєтесь, що не впораєтесь з доглядом, почніть з дендробіуму. Ця екзотична красуня вважається найневибагливішою із сімейства орхідей.

Як потрібно доглядати за дендробіумом, аби рослина радувала вас своїм цвітінням  – Фактам ICTV розповіла експертка з рослин Ліліана Лавринець.

Як доглядати за дендробіумом – поради

Знавець рослин Ліліана Лавринець каже, що дендробіум – це один із видів орхідеї, який вважається досить невибагливим у догляді.

Спершу поговоримо про освітлення. Дендробіум досить світлолюбний, але ставити рослину на прямі сонячні промені не варто. Температура не повинна перевищувати 27 °С.

– При достатньому освітленні листки будуть зелені, а при надлишку, тобто якщо квітка стоїть під прямими сонячними променями, стануть салатовими та навіть можуть зʼявитися опіки, – каже Лавринець.

Як поливати

Ця орхідея походить із тропічних лісів, тому вологість має бути велика – близько 50-60 % . В сезон опалення бажано ставити рослину неподалік від зволожувача повітря.

– Влітку обприскуйте орхідею відстояною водою раз у два дні, – радить експерт.

Тут все просто, взимку, якщо вдома нормальна температура, тобто десь 19-20 °С, поливати раз у місяць. А влітку – раз у 3-4 дні.

– До речі, коли поливаєте або обприскуєте рослину, стежте, аби вода не потрапляла на молоді бульби та квіти, адже почнеться загнивання, а навіщо вам зайві клопоти? – радить Лавринець.

Як підживлювати

Живлять дендробіум лише в період із квітня до вересня. Робити це потрібно 3-4 рази на місяць азотними добривами.

Потім рослина переходить у стадію спокою, просто добре поливайте її.

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