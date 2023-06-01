Орхидеи — довольно капризные и привередливые растения. При неправильном уходе цветок увядает и прекращает цвести.

Если вы давно мечтаете об орхидеях, но беспокоитесь, что не справитесь с уходом, начните с дендробиума. Эта экзотическая красавица считается самой неприхотливой из семейства орхидей.

Как нужно ухаживать за дендробиумом, чтобы растение радовало вас своим цветением – Фактам ICTV рассказала эксперт по растениям Лилиана Лавринец.

Как ухаживать за дендробиумом — советы

Знаток растений Лилиана Лавринец говорит, что дендробиум — это один из видов орхидеи, который считается достаточно неприхотливым в уходе.

Давайте сначала поговорим об освещении. Дендробиум достаточно светолюбив, но ставить растение на прямые солнечные лучи не стоит. Температура не должна превышать 27 °С.

— При достаточном освещении листья будут зеленые, а при избытке, то есть если цветок стоит под прямыми солнечными лучами, они становятся салатовыми и даже могут появиться ожоги, — говорит Лавринец.

Как поливать

Эта орхидея происходит из тропических лесов, поэтому влажность должна быть большая — около 50-60% . Поэтому в сезон отопления желательно ставить растение неподалеку от увлажнителя воздуха.

— Летом опрыскивайте орхидею отстоянной водой раз в два дня, — советует эксперт.

Здесь все просто. Зимой, если дома нормальная температура, то есть где-то 19-20 °С, поливать раз в месяц. А летом — раз в 3-4 дня.

— Кстати, когда поливаете или опрыскиваете растение, следите, чтобы вода не попадала на молодые клубни и цветы, ведь начнется загнивание, а зачем вам лишние хлопоты? — советует Лавринец.

Как подпитывать

Подпитывают дендробиум только в период с апреля по сентябрь. Делать это нужно 3-4 раза в месяц азотными удобрениями.

Затем растение переходит в стадию покоя, просто хорошо поливайте его и все.