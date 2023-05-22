В Україні діє щорічна весняно-літня заборона на риболовлю. Це обмеження дає можливість підтримувати популяцію підводних мешканців та сприяти її розмноженню.

Тривалість нерестової заборони на риболовлю залежить від регіонів і їхніх водойм. Факти ICTV розповідають, коли можна буде ловити рибу в 2023.

Коли можна буде ловити рибу в 2023 – терміни

Нерестова заборона 2023 в Україні набула чинності 1 квітня. Її тривалість різниться залежно від регіонів та їхніх водойм.

Таким чином, ловити рибу у Вінницькій області у 2023 можна буде з:

річки – з 21 травня;

водосховища – з 10 червня;

р. Дністер, її притоки – з 11 червня;

гирла, озера, ставки тощо – з 1 липня.

Ловити рибу у Волинській області у 2023 можна з:

річки – з 21 травня;

озера, водосховища – з 11 червня;

придаткові води (ставки, заплави тощо) – з 1 липня.

Ловити рибу в Дніпропетровській області у 2023 можна:

Камʼянське та інші водосховища – з 10 червня;

Дніпровське (Запорізьке) – з 14 червня;

Каховське водосховище (в межах Дніпропетровської області) – з 19 червня;

у всіх річках, затоках, затонах – з 21 травня;

у придаткових водоймах – з 1 липня.

Ловити рибу в Житомирській області у 2023 можна:

у водосховищах – з 10 червня;

у річках та їхніх кореневих водах – з 21 травня;

у придаткових водах – з 1 липня.

Ловити рибу в Закарпатській області у 2023 році можна:

у корінних водах річок – з 21 травня;

в придаткових водах – з 1 липня;

на водосховищах – з 10 червня.

Ловити рибу в Запорізькій області у 2023 можна:

на Запорізькому (Дніпровському) водосховищі – з 14 червня;

на Каховському водосховищі – з 19 червня;

на інших водосховищах – з 21 травня;

у всіх річках та їх кореневих водах – з 21 травня;

у придаткових водоймах – з 1 липня;

Ловити рибу в Івано-Франківській області у 2023 можна:

в р. Дністер з усіма притоками – з 11 червня;

в усіх річках – з 21 травня;

в придаткових водах – з 1 липня;

на Бруштинському водосховищі – з 10 червня;

на інших водосховищах – з 11 червня.

Ловити рибу в Київській області у 2023 можна:

у всіх водосховищах, озерах, затоках, протоках – з 11 червня;

у всіх річках та їх кореневих водах – з 21 травня;

у новостворених водних обʼєктів – з 1 липня.

Ловити рибу в Кіровоградській області у 2023 можна:

у всіх річках та їх затоках, затонах – з 21 травня;

у всіх водосховищах – з 10 червня;

у придаткових водоймах – з 1 липня.

Ловити рибу у Львівській області у 2023 можна:

в басейні р. Дністер – з 11 червня;

в басейнах р. Західний Буг, Сян, Стир – з 21 травня;

у всіх водосховищах, технічних водоймах – з 11 червня;

в протоках, старицях, гирлах – з 1 липня.

Ловити рибу в Миколаївській області у 2023 можна з:

р. Південий Буг (від Варварівського мосту до забороненого простору Олександрівської ГЕС) – з 5 червня;

р. Південий Буг (від забороненого простору Олександрівської ГЕС до с. Голоскове) – з 21 червня;

р. Інгул – з 1 липня;

р. Інгулець – з 15 червня;

у Дніпровському, Бузькому, Березанському лиманах – з 6 червня. Проте у Дніпровському лимані, на відстані 1,5 км від берега, від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до Покровсько-Хуторського лабазу – з 16 червня.

у Тилігульському лимані – з 6 червня;

в усіх інших неперерахованих внутрішніх водах Миколаївської області – з 1 липня.

Ловити рибу в Одеській області у 2023 можна буде:

в р. Дністер з рукавом Турунчук та в Кучурганському водосховищі – з 16 червня;

в Дністровському лимані з плавнями – з 1 серпня;

в р. Дунай – з 30 травня;

у придунайських озерах (Картал, Катлабух, Сафʼян тощо) та озері Сасик – з 16 червня;

в Стенцівсько – Жебріянських плавнях – з 16 червня;

у Тилігульському, Григорівському, Дофінівському, Сухому і Тузловських лиманах – з 16 червня;

в усіх інших неперерахованих водоймах – 1 липня.

Ловити рибу у Полтавській області у 2023 можна:

на Кременчуцькому та Камʼянському водосховищі – з 10 червня;

в корінних водах річок – з 21 травня;

в придаткових водах – з 1 липня.

Ловити рибу у Рівненській області у 2023 можна:

на річках області – з 21 травня;

на озерах, водосховищах – з 11 червня;

в придаткових водах – з 1 липня.

Ловити рибу в Сумській області у 2023 можна:

у всіх річках – з 21 травня;

у всіх водосховищах – з 10 червня;

у протоках, озерах, ставках тощо – з 1 липня.

Ловити рибу в Тернопільській області у 2023 можна:

у водосховищах, ставках, в корінних водах р. Дністер – з 11 червня;

у водах інших річок – з 21 травня.

Ловити рибу в Харківській області у 2023 можна:

у водосховищах – з 11 червня;

у річках – з 22 травня;

у придаткових водах (протоках, озерах тощо) – 1 липня.

Ловити рибу в Херсонській області у 2023 можна:

в р. Дніпро (від впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору Каховської ГЕС) та у р. Інгулець – з 16 червня;

у Дніпровському лимані – з 6 квітня;

у всіх інших внутрішніх водних обʼєктах Чорного моря в Херсонській області – з 1 липня.

Ловити рибу в Хмельницькій області у 2023 можна з:

р. Дністер – з 11 червня;

у корінних водах річок – з 21 травня;

на водосховищах – з 10 червня;

в придаткових водах – з 1 липня.

Ловити рибу в Черкаській області у 2023 можна:

на Кременчуцькому водосховищі – з 10 червня;

в річках – з 21 липня;

в протоках, ставках, озерах тощо – з 1 липня.

Ловити рибу в Чернівецькій області у 2023 можна:

на р. Дністер та Дністровському водосховищі – з 10 червня;

в усіх інших річках – з 20 травня;

у протоках та інших придаткових системах водойм – з 30 червня.

Ловити рибу в Чернігівській області у 2023 можна з:

у всіх водосховищах – з 11 червня;

у всіх річках – з 21 травня;

у придаткових водах – з 1 липня.

Ловити рибу в Чорному морі у 2023 можна:

Дністровський лиман – з 1 серпня;

Шаболатський, Хаджибейський лимани, придунайські озера та Кучурганське водосховище – з 16 червня;

р. Дунай – 6 червня.

Ловити рибу в Донецькій області у 2023 можна ловити: