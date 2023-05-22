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Нерестовый запрет: когда в Украине можно будет ловить рыбу в 2023 году

22 мая 2023, 13:58
Асоян Карина редактор ленты
коли можна буде ловити рибу в 2023
Источник: Unsplash

В Украине действует ежегодный весенне-летний запрет на рыбалку. Это ограничение позволяет  поддерживать популяцию подводных обитателей и способствовать ее размножению.

Продолжительность нерестового запрета на рыбалку зависит от регионов и их водоемов. Факты ICTV рассказывают, когда можно будет ловить рыбу в 2023 году.

Когда можно будет ловить рыбу в 2023 — сроки

коли можна буде ловити рибу в 2023

Нерестовый запрет 2023 в Украине вступил в силу 1 апреля. Его продолжительность различается в зависимости от регионов и их водоемов.

Таким образом, ловить рыбу в Винницкой области в 2023 можно будет с:

  • реки — с 21 мая;
  • водохранилища — с 10 июня;
  • р. Днестр, ее притоки — с 11 июня;
  • устья, озера, пруды и т.д. — с 1 июля.

Ловить рыбу в Волынской области в 2023 можно с:

  • реки — с 21 мая;
  • озера, водохранилища — с 11 июня;
  • придаточных вод (пруды, поймы и т.д.) — с 1 июля.

Ловить рыбу в Днепропетровской области в 2023 году можно:

  • Каменское и другие водохранилища — с 10 июня;
  • Днепровское (Запорожское) — с 14 июня;
  • Каховское водохранилище (в пределах Днепропетровской области) — с 19 июня;
  • во всех реках, заливах, затонах — с 21 мая;
  • в придаточных водоемах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Житомирской области в 2023 году можно:

  • в водохранилищах — с 10 июня;
  • в реках и их корневых водах — с 21 мая;
  • в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Закарпатской области в 2023 году можно:

  • в коренных водах рек — с 21 мая;
  • в придаточных водах — с 1 июля;
  • на водохранилищах — с 10 июня.

Ловить рыбу в Запорожской области в 2023 году можно:

  • на Запорожском (Днепровском) водохранилище — с 14 июня;
  • на Каховском водохранилище — с 19 июня;
  • на других водохранилищах — с 21 мая;
  • во всех реках и их корневых водах — с 21 мая;
  • в придаточных водоемах — с 1 июля;

Ловить рыбу в Ивано-Франковской области в 2023 году можно:

  • в р. Днестр со всеми притоками — с 11 июня;
  • во всех реках — с 21 мая;
  • в придаточных водах — с 1 июля;
  • на Бруштинском водохранилище — с 10 июня;
  • на других водохранилищах — с 11 июня.

Ловить рыбу в Киевской области в 2023 году можно:

  • во всех водохранилищах, озерах, заливах, проливах — с 11 июня;
  • во всех реках и их корневых водах — с 21 мая;
  • во вновь созданных водных объектах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Кировоградской области в 2023 году можно:

  • во всех реках и их заливах, затонах — с 21 мая;
  • во всех водохранилищах — с 10 июня;
  • в придаточных водоемах — с 1 июля.

Ловить рыбу во Львовской области в 2023 году можно:

  • в бассейне р. Днестр — с 11 июня;
  • в бассейнах р. Западный Буг, Сян, Стырь — с 21 мая;
  • во всех водохранилищах, технических водоемах — с 11 июня;
  • в протоках, старицах, устьях — с 1 июля.

Ловить рыбу в Николаевской области в 2023 году можно с:

  • р. Южный Буг (от Варваровского моста до запретного пространства Александровской ГЭС) — с 5 июня;
  • р. Южный Буг (от запретного пространства Александровской ГЭС до с. Голосково) — с 21 июня;
  • р. Ингул — с 1 июля;
  • р. Ингулец — с 15 июня;
  • в Днепровском, Бугском, Березанском лиманах — с 6 июня. Однако в Днепровском лимане, на расстоянии 1, 5 км от берега, от нижней границы Днепровского запретного пространства до Покровско-Хуторского лабаза — с 16 июня.
  • в Тилигульском лимане — с 6 июня;
  • во всех других неперечисленных внутренних водах Николаевской области — с 1 июля.

Ловить рыбу в Одесской области в 2023 году можно будет:

  • в р. Днестр с рукавом Турунчук и в Кучурганском водохранилище — с 16 июня;
  • в Днестровском лимане с плавнями — с 1 августа;
  • в р. Дунай — с 30 мая;
  • в придунайских озерах (Картал, Катлабух, Сафьян и т.д.) и озере Сасык — с 16 июня;
  • в Стенцивско — Жебрианских плавнях — с 16 июня;
  • в Тилигульском, Григорьевском, Дофиновском, Сухом и Тузловских лиманах — с 16 июня;
  • во всех других неперечисленных водоемах — 1 июля.

Ловить рыбу в Полтавской области в 2023 году можно:

  • на Кременчугском и Каменском водохранилище — с 10 июня;
  • в коренных водах рек — с 21 мая;
  • в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Ровенской области в 2023 году можно:

  • на реках области — с 21 мая;
  • на озерах, водохранилищах — с 11 июня;
  • в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Сумской области в 2023 году можно:

  • во всех реках — с 21 мая;
  • во всех водохранилищах — с 10 июня;
  • в протоках, озерах, прудах и т.д. — с 1 июля.

Ловить рыбу в Тернопольской области в 2023 году можно:

  • в водохранилищах, прудах, в коренных водах р. Днестр — с 11 июня;
  • в водах других рек — с 21 мая.

Ловить рыбу в Харьковской области в 2023 году можно:

  • в водохранилищах — с 11 июня;
  • в реках — с 22 мая;
  • в придаточных водах (протоках, озерах и т.д.) — 1 июля.

Ловить рыбу в Херсонской области в 2023 году можно:

  • в р. Днепр (от впадения в Днепровский лиман до запретного пространства Каховской ГЭС) и в р. Ингулец — с 16 июня;
  • в Днепровском лимане — с 6 апреля;
  • во всех других внутренних водных объектах Черного моря в Херсонской области — с 1 июля.

Ловить рыбу в Хмельницкой области в 2023 году можно:

  • в р. Днестр — с 11 июня;
  • в коренных водах рек — с 21 мая;
  • на водохранилищах — с 10 июня;
  • в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Черкасской области в 2023 году можно:

  • на Кременчугском водохранилище — с 10 июня;
  • в реках — с 21 июля;
  • в протоках, прудах, озерах и т.д. — с 1 июля.

Ловить рыбу в Черновицкой области в 2023 году можно:

  • на р. Днестр и Днестровском водохранилище — с 10 июня;
  • во всех других реках — с 20 мая;
  • в протоках и других придаточных системах водоемов — с 30 июня.

Ловить рыбу в Черниговской области в 2023 году можно:

  • во всех водохранилищах — с 11 июня;
  • во всех реках — с 21 мая;
  • в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Черном море в 2023 году можно с:

  • Днестровского лимана — с 1 августа;
  • Шаболатского, Хаджибейского лиманов, придунайских озер и Кучурганского водохранилища — с 16 июня;
  • р. Дунай — 6 июня.

Ловить рыбу в Донецкой области в 2023 можно ловить:

  • в реках — с 22 мая;
  • в водохранилищах и озерах — 11 июня;
  • во вновь созданных водных объектах — с 1 июля.
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