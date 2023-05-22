В Украине действует ежегодный весенне-летний запрет на рыбалку. Это ограничение позволяет поддерживать популяцию подводных обитателей и способствовать ее размножению.
Продолжительность нерестового запрета на рыбалку зависит от регионов и их водоемов. Факты ICTV рассказывают, когда можно будет ловить рыбу в 2023 году.
Когда можно будет ловить рыбу в 2023 — сроки
Нерестовый запрет 2023 в Украине вступил в силу 1 апреля. Его продолжительность различается в зависимости от регионов и их водоемов.
Таким образом, ловить рыбу в Винницкой области в 2023 можно будет с:
- реки — с 21 мая;
- водохранилища — с 10 июня;
- р. Днестр, ее притоки — с 11 июня;
- устья, озера, пруды и т.д. — с 1 июля.
Ловить рыбу в Волынской области в 2023 можно с:
- реки — с 21 мая;
- озера, водохранилища — с 11 июня;
- придаточных вод (пруды, поймы и т.д.) — с 1 июля.
Ловить рыбу в Днепропетровской области в 2023 году можно:
- Каменское и другие водохранилища — с 10 июня;
- Днепровское (Запорожское) — с 14 июня;
- Каховское водохранилище (в пределах Днепропетровской области) — с 19 июня;
- во всех реках, заливах, затонах — с 21 мая;
- в придаточных водоемах — с 1 июля.
Ловить рыбу в Житомирской области в 2023 году можно:
- в водохранилищах — с 10 июня;
- в реках и их корневых водах — с 21 мая;
- в придаточных водах — с 1 июля.
Ловить рыбу в Закарпатской области в 2023 году можно:
- в коренных водах рек — с 21 мая;
- в придаточных водах — с 1 июля;
- на водохранилищах — с 10 июня.
Ловить рыбу в Запорожской области в 2023 году можно:
- на Запорожском (Днепровском) водохранилище — с 14 июня;
- на Каховском водохранилище — с 19 июня;
- на других водохранилищах — с 21 мая;
- во всех реках и их корневых водах — с 21 мая;
- в придаточных водоемах — с 1 июля;
Ловить рыбу в Ивано-Франковской области в 2023 году можно:
- в р. Днестр со всеми притоками — с 11 июня;
- во всех реках — с 21 мая;
- в придаточных водах — с 1 июля;
- на Бруштинском водохранилище — с 10 июня;
- на других водохранилищах — с 11 июня.
Ловить рыбу в Киевской области в 2023 году можно:
- во всех водохранилищах, озерах, заливах, проливах — с 11 июня;
- во всех реках и их корневых водах — с 21 мая;
- во вновь созданных водных объектах — с 1 июля.
Ловить рыбу в Кировоградской области в 2023 году можно:
- во всех реках и их заливах, затонах — с 21 мая;
- во всех водохранилищах — с 10 июня;
- в придаточных водоемах — с 1 июля.
Ловить рыбу во Львовской области в 2023 году можно:
- в бассейне р. Днестр — с 11 июня;
- в бассейнах р. Западный Буг, Сян, Стырь — с 21 мая;
- во всех водохранилищах, технических водоемах — с 11 июня;
- в протоках, старицах, устьях — с 1 июля.
Ловить рыбу в Николаевской области в 2023 году можно с:
- р. Южный Буг (от Варваровского моста до запретного пространства Александровской ГЭС) — с 5 июня;
- р. Южный Буг (от запретного пространства Александровской ГЭС до с. Голосково) — с 21 июня;
- р. Ингул — с 1 июля;
- р. Ингулец — с 15 июня;
- в Днепровском, Бугском, Березанском лиманах — с 6 июня. Однако в Днепровском лимане, на расстоянии 1, 5 км от берега, от нижней границы Днепровского запретного пространства до Покровско-Хуторского лабаза — с 16 июня.
- в Тилигульском лимане — с 6 июня;
- во всех других неперечисленных внутренних водах Николаевской области — с 1 июля.
Ловить рыбу в Одесской области в 2023 году можно будет:
- в р. Днестр с рукавом Турунчук и в Кучурганском водохранилище — с 16 июня;
- в Днестровском лимане с плавнями — с 1 августа;
- в р. Дунай — с 30 мая;
- в придунайских озерах (Картал, Катлабух, Сафьян и т.д.) и озере Сасык — с 16 июня;
- в Стенцивско — Жебрианских плавнях — с 16 июня;
- в Тилигульском, Григорьевском, Дофиновском, Сухом и Тузловских лиманах — с 16 июня;
- во всех других неперечисленных водоемах — 1 июля.
Ловить рыбу в Полтавской области в 2023 году можно:
- на Кременчугском и Каменском водохранилище — с 10 июня;
- в коренных водах рек — с 21 мая;
- в придаточных водах — с 1 июля.
Ловить рыбу в Ровенской области в 2023 году можно:
- на реках области — с 21 мая;
- на озерах, водохранилищах — с 11 июня;
- в придаточных водах — с 1 июля.
Ловить рыбу в Сумской области в 2023 году можно:
- во всех реках — с 21 мая;
- во всех водохранилищах — с 10 июня;
- в протоках, озерах, прудах и т.д. — с 1 июля.
Ловить рыбу в Тернопольской области в 2023 году можно:
- в водохранилищах, прудах, в коренных водах р. Днестр — с 11 июня;
- в водах других рек — с 21 мая.
Ловить рыбу в Харьковской области в 2023 году можно:
- в водохранилищах — с 11 июня;
- в реках — с 22 мая;
- в придаточных водах (протоках, озерах и т.д.) — 1 июля.
Ловить рыбу в Херсонской области в 2023 году можно:
- в р. Днепр (от впадения в Днепровский лиман до запретного пространства Каховской ГЭС) и в р. Ингулец — с 16 июня;
- в Днепровском лимане — с 6 апреля;
- во всех других внутренних водных объектах Черного моря в Херсонской области — с 1 июля.
Ловить рыбу в Хмельницкой области в 2023 году можно:
- в р. Днестр — с 11 июня;
- в коренных водах рек — с 21 мая;
- на водохранилищах — с 10 июня;
- в придаточных водах — с 1 июля.
Ловить рыбу в Черкасской области в 2023 году можно:
- на Кременчугском водохранилище — с 10 июня;
- в реках — с 21 июля;
- в протоках, прудах, озерах и т.д. — с 1 июля.
Ловить рыбу в Черновицкой области в 2023 году можно:
- на р. Днестр и Днестровском водохранилище — с 10 июня;
- во всех других реках — с 20 мая;
- в протоках и других придаточных системах водоемов — с 30 июня.
Ловить рыбу в Черниговской области в 2023 году можно:
- во всех водохранилищах — с 11 июня;
- во всех реках — с 21 мая;
- в придаточных водах — с 1 июля.
Ловить рыбу в Черном море в 2023 году можно с:
- Днестровского лимана — с 1 августа;
- Шаболатского, Хаджибейского лиманов, придунайских озер и Кучурганского водохранилища — с 16 июня;
- р. Дунай — 6 июня.
Ловить рыбу в Донецкой области в 2023 можно ловить:
- в реках — с 22 мая;
- в водохранилищах и озерах — 11 июня;
- во вновь созданных водных объектах — с 1 июля.
Читайте также:Как быстро и легко снять кожу с рыбы — кулинарные советы