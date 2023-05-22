В Украине действует ежегодный весенне-летний запрет на рыбалку. Это ограничение позволяет поддерживать популяцию подводных обитателей и способствовать ее размножению.

Продолжительность нерестового запрета на рыбалку зависит от регионов и их водоемов. Факты ICTV рассказывают, когда можно будет ловить рыбу в 2023 году.

Когда можно будет ловить рыбу в 2023 — сроки

Нерестовый запрет 2023 в Украине вступил в силу 1 апреля. Его продолжительность различается в зависимости от регионов и их водоемов.

Таким образом, ловить рыбу в Винницкой области в 2023 можно будет с:

реки — с 21 мая;

водохранилища — с 10 июня;

р. Днестр, ее притоки — с 11 июня;

устья, озера, пруды и т.д. — с 1 июля.

Ловить рыбу в Волынской области в 2023 можно с:

реки — с 21 мая;

озера, водохранилища — с 11 июня;

придаточных вод (пруды, поймы и т.д.) — с 1 июля.

Ловить рыбу в Днепропетровской области в 2023 году можно:

Каменское и другие водохранилища — с 10 июня;

Днепровское (Запорожское) — с 14 июня;

Каховское водохранилище (в пределах Днепропетровской области) — с 19 июня;

во всех реках, заливах, затонах — с 21 мая;

в придаточных водоемах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Житомирской области в 2023 году можно:

в водохранилищах — с 10 июня;

в реках и их корневых водах — с 21 мая;

в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Закарпатской области в 2023 году можно:

в коренных водах рек — с 21 мая;

в придаточных водах — с 1 июля;

на водохранилищах — с 10 июня.

Ловить рыбу в Запорожской области в 2023 году можно:

на Запорожском (Днепровском) водохранилище — с 14 июня;

на Каховском водохранилище — с 19 июня;

на других водохранилищах — с 21 мая;

во всех реках и их корневых водах — с 21 мая;

в придаточных водоемах — с 1 июля;

Ловить рыбу в Ивано-Франковской области в 2023 году можно:

в р. Днестр со всеми притоками — с 11 июня;

во всех реках — с 21 мая;

в придаточных водах — с 1 июля;

на Бруштинском водохранилище — с 10 июня;

на других водохранилищах — с 11 июня.

Ловить рыбу в Киевской области в 2023 году можно:

во всех водохранилищах, озерах, заливах, проливах — с 11 июня;

во всех реках и их корневых водах — с 21 мая;

во вновь созданных водных объектах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Кировоградской области в 2023 году можно:

во всех реках и их заливах, затонах — с 21 мая;

во всех водохранилищах — с 10 июня;

в придаточных водоемах — с 1 июля.

Ловить рыбу во Львовской области в 2023 году можно:

в бассейне р. Днестр — с 11 июня;

в бассейнах р. Западный Буг, Сян, Стырь — с 21 мая;

во всех водохранилищах, технических водоемах — с 11 июня;

в протоках, старицах, устьях — с 1 июля.

Ловить рыбу в Николаевской области в 2023 году можно с:

р. Южный Буг (от Варваровского моста до запретного пространства Александровской ГЭС) — с 5 июня;

р. Южный Буг (от запретного пространства Александровской ГЭС до с. Голосково) — с 21 июня;

р. Ингул — с 1 июля;

р. Ингулец — с 15 июня;

в Днепровском, Бугском, Березанском лиманах — с 6 июня. Однако в Днепровском лимане, на расстоянии 1, 5 км от берега, от нижней границы Днепровского запретного пространства до Покровско-Хуторского лабаза — с 16 июня.

в Тилигульском лимане — с 6 июня;

во всех других неперечисленных внутренних водах Николаевской области — с 1 июля.

Ловить рыбу в Одесской области в 2023 году можно будет:

в р. Днестр с рукавом Турунчук и в Кучурганском водохранилище — с 16 июня;

в Днестровском лимане с плавнями — с 1 августа;

в р. Дунай — с 30 мая;

в придунайских озерах (Картал, Катлабух, Сафьян и т.д.) и озере Сасык — с 16 июня;

в Стенцивско — Жебрианских плавнях — с 16 июня;

в Тилигульском, Григорьевском, Дофиновском, Сухом и Тузловских лиманах — с 16 июня;

во всех других неперечисленных водоемах — 1 июля.

Ловить рыбу в Полтавской области в 2023 году можно:

на Кременчугском и Каменском водохранилище — с 10 июня;

в коренных водах рек — с 21 мая;

в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Ровенской области в 2023 году можно:

на реках области — с 21 мая;

на озерах, водохранилищах — с 11 июня;

в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Сумской области в 2023 году можно:

во всех реках — с 21 мая;

во всех водохранилищах — с 10 июня;

в протоках, озерах, прудах и т.д. — с 1 июля.

Ловить рыбу в Тернопольской области в 2023 году можно:

в водохранилищах, прудах, в коренных водах р. Днестр — с 11 июня;

в водах других рек — с 21 мая.

Ловить рыбу в Харьковской области в 2023 году можно:

в водохранилищах — с 11 июня;

в реках — с 22 мая;

в придаточных водах (протоках, озерах и т.д.) — 1 июля.

Ловить рыбу в Херсонской области в 2023 году можно:

в р. Днепр (от впадения в Днепровский лиман до запретного пространства Каховской ГЭС) и в р. Ингулец — с 16 июня;

в Днепровском лимане — с 6 апреля;

во всех других внутренних водных объектах Черного моря в Херсонской области — с 1 июля.

Ловить рыбу в Хмельницкой области в 2023 году можно:

в р. Днестр — с 11 июня;

в коренных водах рек — с 21 мая;

на водохранилищах — с 10 июня;

в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Черкасской области в 2023 году можно:

на Кременчугском водохранилище — с 10 июня;

в реках — с 21 июля;

в протоках, прудах, озерах и т.д. — с 1 июля.

Ловить рыбу в Черновицкой области в 2023 году можно:

на р. Днестр и Днестровском водохранилище — с 10 июня;

во всех других реках — с 20 мая;

в протоках и других придаточных системах водоемов — с 30 июня.

Ловить рыбу в Черниговской области в 2023 году можно:

во всех водохранилищах — с 11 июня;

во всех реках — с 21 мая;

в придаточных водах — с 1 июля.

Ловить рыбу в Черном море в 2023 году можно с:

Днестровского лимана — с 1 августа;

Шаболатского, Хаджибейского лиманов, придунайских озер и Кучурганского водохранилища — с 16 июня;

р. Дунай — 6 июня.

Ловить рыбу в Донецкой области в 2023 можно ловить: