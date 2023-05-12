Перед приготуванням рибу, як і будь-який продукт тваринного походження, оброблюють. Традиційно її очищають від луски, плавників і нутрощів. Проте інколи для страви потрібне більш акуратне філе. Тоді кухарі розпочинають завзяту боротьбу зі шкіркою, яка знаходиться під лускою.
Про те, як швидко зняти шкіру з риби, розповідають Факти ICTV.
Як зняти шкіру з риби за допомогою ножа
- Спершу необхідно очистити рибу від луски, плавників і нутрощів. Після цього обовʼязково промийте її під водою.
- Щоб зняти шкіру з риби, потрібно завести гострий ніж між шкірою і мʼясом.
- Щільно притисніть ніж і проведіть уздовж риби.
Якщо потрібно очистити велику рибу, варто спочатку розрізати її на шматки.
Як зняти шкіру з риби за допомогою окропу
- Як і в попередньому способі, для початку рибу потрібно очистити.
- Далі необхідно закипʼятити воду і ошпарити нею рибу з усіх сторін.
- Зніміть шкіру гострим ножем.
Як зняти шкіру з риби за допомогою морозилки
Інколи шкіру можна зняти разом із лускою. Цей спосіб полегшить процес очищення і зекономить ваш час.
Потрібно помістити рибу в морозилку на 30-40 хвилин. Вона має затвердіти, але не замерзнути.
Як зняти шкіру з риби без ножа
- Спершу рибу необхідно очистити від луски і відрізати голову.
- З боку обрізаного краю потрібно пальцями відокремлювати шкіру від мʼяса.
Цей процес займе більше часу, адже стягувати шкіру потрібно поступово і акуратно.
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