Перед приготуванням рибу, як і будь-який продукт тваринного походження, оброблюють. Традиційно її очищають від луски, плавників і нутрощів. Проте інколи для страви потрібне більш акуратне філе. Тоді кухарі розпочинають завзяту боротьбу зі шкіркою, яка знаходиться під лускою.

Про те, як швидко зняти шкіру з риби, розповідають Факти ICTV.

Як зняти шкіру з риби за допомогою ножа

Спершу необхідно очистити рибу від луски, плавників і нутрощів. Після цього обовʼязково промийте її під водою. Щоб зняти шкіру з риби, потрібно завести гострий ніж між шкірою і мʼясом. Щільно притисніть ніж і проведіть уздовж риби.

Якщо потрібно очистити велику рибу, варто спочатку розрізати її на шматки.

Як зняти шкіру з риби за допомогою окропу

Як і в попередньому способі, для початку рибу потрібно очистити. Далі необхідно закипʼятити воду і ошпарити нею рибу з усіх сторін. Зніміть шкіру гострим ножем.

Як зняти шкіру з риби за допомогою морозилки

Інколи шкіру можна зняти разом із лускою. Цей спосіб полегшить процес очищення і зекономить ваш час.

Потрібно помістити рибу в морозилку на 30-40 хвилин. Вона має затвердіти, але не замерзнути.

Як зняти шкіру з риби без ножа

Спершу рибу необхідно очистити від луски і відрізати голову. З боку обрізаного краю потрібно пальцями відокремлювати шкіру від мʼяса.

Цей процес займе більше часу, адже стягувати шкіру потрібно поступово і акуратно.