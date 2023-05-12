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Як швидко і легко зняти шкіру з риби – кулінарні поради

12 Травня 2023, 13:08
Асоян Каріна редакторка стрічки
как снять кожу с рыбы
Джерело: Pixabay

Перед приготуванням рибу, як і будь-який продукт тваринного походження, оброблюють. Традиційно її очищають від луски, плавників і нутрощів. Проте інколи для страви потрібне більш акуратне філе. Тоді кухарі розпочинають завзяту боротьбу зі шкіркою, яка знаходиться під лускою.

Про те, як швидко зняти шкіру з риби, розповідають Факти ICTV.

Як зняти шкіру з риби за допомогою ножа

  1. Спершу необхідно очистити рибу від луски, плавників і нутрощів. Після цього обовʼязково промийте її під водою.
  2. Щоб зняти шкіру з риби, потрібно завести гострий ніж між шкірою і мʼясом.
  3. Щільно притисніть ніж і проведіть уздовж риби.

Якщо потрібно очистити велику рибу, варто спочатку розрізати її на шматки.

Як зняти шкіру з риби за допомогою окропу

  1. Як і в попередньому способі, для початку рибу потрібно очистити.
  2. Далі необхідно закипʼятити воду і ошпарити нею рибу з усіх сторін.
  3. Зніміть шкіру гострим ножем.

Як зняти шкіру з риби за допомогою морозилки

Інколи шкіру можна зняти разом із лускою. Цей спосіб полегшить процес очищення і зекономить ваш час.

Потрібно помістити рибу в морозилку на 30-40 хвилин. Вона має затвердіти, але не замерзнути.

Як зняти шкіру з риби без ножа

  1. Спершу рибу необхідно очистити від луски і відрізати голову.
  2. З боку обрізаного краю потрібно пальцями відокремлювати шкіру від мʼяса.

Цей процес займе більше часу, адже стягувати шкіру потрібно поступово і акуратно.

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