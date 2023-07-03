Здоровье вашего кота очень зависит от его рациона, поэтому подбор корма, частота кормления – важные аспекты, на которые владелец животного должен обратить свое внимание.

Рацион должен быть едва ли не прописан, ведь котики еще те манипуляторы. Владелец не должен давать корм коту всякий раз, когда тот лепит жалостливый взгляд.

Сколько и когда кормить кота, Факты Life разбирались с врачом ветеринарной медицины Андреем Пинчуком.

Какой корм лучше подобрать коту

— Для начала нужно разобраться, какой корм лучше подходит нашим хвостатым. Есть несколько критериев выбора, – рассказывает врач.

Критерии отбора корма от ветеринара:

Корм должен быть качественным! Для выбора нужно тщательно изучить состав корма и убедиться, что он подойдет вашему любимцу, учитывая все его физиологические потребности и особенности (например, хронические болезни). Поэтому лучше посоветоваться с вашим ветеринарным врачом, чтобы определиться с конкретным производителем и линейкой.

Для выбора нужно тщательно изучить состав корма и убедиться, что он подойдет вашему любимцу, учитывая все его физиологические потребности и особенности (например, хронические болезни). Поэтому лучше посоветоваться с вашим ветеринарным врачом, чтобы определиться с конкретным производителем и линейкой. Корм должен быть доступным! Если мы определились и начали кормить конкретным кормом, его не рекомендуется менять, ведь это может повлиять на здоровье животного (расстройства пищеварения, аллергии). Поэтому необходимо обеспечить бесперебойную логистику попадания корма из зоомагазина в ваш дом. Для этого необходимо ознакомиться с рынком и иметь несколько точек, где вы можете его приобрести.

Если мы определились и начали кормить конкретным кормом, его не рекомендуется менять, ведь это может повлиять на здоровье животного (расстройства пищеварения, аллергии). Поэтому необходимо обеспечить бесперебойную логистику попадания корма из зоомагазина в ваш дом. Для этого необходимо ознакомиться с рынком и иметь несколько точек, где вы можете его приобрести. Корм должен быть вкусным! Иногда котики могут отказываться от корма, потому что он им не вкусен. Поэтому нужно убедиться, что ваш домашний любимец будет его есть. Не берите большую упаковку, а лучше вообще начать с пробников.

Также преимуществом в выборе будет наличие в линейке влажного корма, у него значительно улучшенные вкусовые качества, и его можно использовать как вкусняшку.

Как рассчитать количество корма

— Производители кормов уже позаботились об этом. На каждой упаковке есть расчет суточной нормы по весу вашего котика, учитывая его конституцию, — отмечает Андрей Пинчук.

Он добавил, что для животных с избыточным весом граммаж должен быть меньше. Другой вариант – кормить специальным менее калорийным кормом.

— Кормить нужно 2-3 раза в день, котят 3-4 раза, четко придерживаясь указанного граммажа. Часто владельцы просто насыпают корм в мисочку, и котик сам себе дозирует и ест, когда желает. Такой метод также имеет право на жизнь, но нужно перевесить количество корма, которое животное съедает за сутки, и убедиться, не переедает ли хвостатый, — отмечает ветеринар.

Среди вариантов, если хочется заморочиться, есть специальные кормушки для кошек с дозаторами. Стоят они от 120 грн и до 3500 грн.

Заметьте, что нельзя в этом вопросе быть жалостливыми к котику, потому что эти пушистые актеры могут скорчить любую мордочку ради вкусностей.

— Животные — еще те манипуляторы, и получив то, чего требуют, закрепят в голове успех, ведь имеют ассоциативный тип мышления. Поэтому не нужно вестись на вымогательство корма, ведь это войдет в привычку и сделает сосуществование с котиком менее комфортным, — подчеркивает врач.