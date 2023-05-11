Власники котів можуть зіткнутися із неприємним сюрпризом, коли улюбленець почав ігнорувати власний лоток. Це розповсюджена проблема, яка має багато вагомих причин.

Факти ICTV розповідають, як відучити кота гидити де завгодно.

Чому коти гидять де завгодно

Для того, щоб вирішити цю проблему, слід дізнатися причину, чому ваш кіт гидить не в лоток. Їх може бути декілька:

незручний лоток або наповнювач;

неправильно підібране місце для розташування туалету;

наявність хвороб;

схожість місця, яке мітить кіт, на його лоток.

Що робити, якщо кіт почав гидити біля лотка

Змініть розмір лотка

Якщо кіт почав мітити різні місця з часом, спробуйте замінити лоток на більший. Улюбленець росте, тож його туалет міг стати замалим.

Ветеринар Андрій Пінчук радить обирати великі лотки, в яких кіт помісщається повністю. Також слід звертати увагу на туалет із високими бортиками, бо вони забезпечать чистоту навколо.

Придбайте інший наповнювач

Не зупиняйтеся на одному наповнювачі. З часом, коти, як і люди, змінюють свої вподобання. Тому спробуйте використати інший. Він може бути бетонітовим, деревним, кукурудзяним тощо.

Якщо ж кіт перестав ходити в лоток після того, як ви спробували новий наповнювач, поверніться до попереднього. Консистенція, відчуття і запах можуть бути головною причиною, чому улюбленець гидить у недозволеному місці.

Прибирайте у лотку

Коти по природі охайні тварини. Тому, швидше за все, вони не підуть у лоток, який ще не прибрали. Окрім цього, догляд за туалетом улюбленця – питання гігієни. Це потрібно робити регулярно, після кожного випорожнення.

Не використовуйте один лоток для двох улюбленців

Господарі, які мають більше від одного улюбленця, інколи думають, що одного лотка вистачить. Проте це не так. Коти можуть відмовитися ділити свій туалет з іншою твариною. Тож подбайте про окремі місця для кожної з них.

Оберіть інше місце для котячого туалету

Похід у туалет для котів – інтимний процес. Він потребує спокою і зосередженості. Тому для розташування лотка слід обрати затишне місце.

Ветеринар радить помістити лоток для улюбленця у ванній кімнаті або в туалеті.

Перевірте кота на наявність хвороб

Інколи коти свідомо гидять скрізь. Таким чином вони намагаються привернути увагу й повідомити, що щось не так. Тоді потрібно обовʼязково звернутися до ветеринарів.

Способи, які допоможуть відучити кота гидити де завгодно

Хваліть улюбленця

Інколи в господарів не вистачає нервів і вони починають сварити та карати свого кота. Проте такий спосіб не дасть жодного позитивного результату, а лиш навпаки, образить улюбленця – і він може почати гидити ще більше.

Ветеринар радить хвалити свого улюбленця після кожного вдалого ходіння в туалет. Також слід давати йому смаколики – це допоможе сформувати коту правильну асоціацію.

Цитруси для обробки місць, де мітить кіт

Коти не люблять різких запахів, тому можна використати речовини, які мають сильний аромат. Проте у жодному разі не беріть оцет. Цей розчин може зашкодити тварині або створити дискомфорт.

Чудово підійдуть цитруси та їхній сік.

Розкладіть цитруси в місця, куди гидить кіт (або обробіть соком).

Також можна використовувати спеціальні спреї, які продаються в зоомагазинах.