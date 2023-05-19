Трапляються випадки, коли склянка чи тарілка тріскається під час контакту з гарячою водою. Річ у тім, що деякий посуд не здатний витримувати високі температури через свою конструкцію або матеріал. Факти ICTV дізнавалися, в які склянки не можна наливати окріп та що може з ними статися під час контакту з гарячою водою. Які матеріали не витримують високих температур Дійсно, не всі склянки витримають взаємодію з гарячою водою. Не варто наливати окріп в: Склянки з тонкого кришталю – вони мають тонкі стінки, тому дуже вразливі до змін температури. Гаряча вода може спричинити розкол або тріщини в такому посуді.

– вони мають тонкі стінки, тому дуже вразливі до змін температури. Гаряча вода може спричинити розкол або тріщини в такому посуді. Склянки з пластику – більшість з них не розраховані на високі температури та можуть розплавитися або деформуватися при контакті з гарячою водою. Крім того, певні типи пластику можуть виділяти шкідливі речовини при нагріванні.

– більшість з них не розраховані на високі температури та можуть розплавитися або деформуватися при контакті з гарячою водою. Крім того, певні типи пластику можуть виділяти шкідливі речовини при нагріванні. Склянки з емальованого скла – загалом емальований посуд часто використовується для гарячих рідин, проте з часом покриття пошкоджується. Це може призвести до появи тріщин або втрати естетичного вигляду посуду.

– загалом емальований посуд часто використовується для гарячих рідин, проте з часом покриття пошкоджується. Це може призвести до появи тріщин або втрати естетичного вигляду посуду. Склянки з дешевого скла невідомого походження – посуд, який не має відповідної позначки про термостійкість, краще не використовувати для окропу. Контакт такого посуду з гарячою водою може спричинити появу тріщин.

невідомого походження – посуд, який не має відповідної позначки про термостійкість, краще не використовувати для окропу. Контакт такого посуду з гарячою водою може спричинити появу тріщин. Склянки з акрилу – вони мають низьку термостійкість та не зовсім придатні для гарячої води. Такий посуд може розплавитися або деформуватися при взаємодії з гарячими рідинами.

Некоректне використання склянок, які не призначені для гарячої води, може призвести до неприємних наслідків – пошкодження посуду або опіків.

Чому склянка тріскається від гарячої води

Відбувається це через нерівномірне розширення скла.

Коли ви наливаєте окріп у склянку, її стінки прогрівають не відразу: спочатку нагрівається внутрішній шар, в той час, як зовнішній не встигає ще нагрітися.

Нагрітий внутрішній шар швидко розширюється, а зовнішній залишається незмінним. Як наслідок, відбувається розрив скла.

Цікаво, що найчастіше лопають склянки з товстого, а не з тонкого скла. Тому з товстими склянками слід буди дуже обережним!

До речі, склянка може пошкодитись не лише при швидкому нагріванні, а й під час різкого охолодження. Відбувається це через нерівномірний стиск (охолоджуючись, зовнішній шар стягується та починає сильно здавлювати внутрішній, який ще не встиг охолонути й стиснутися).