Посудомийна машина – незамінна помічниця на кухні для кожної господині. Вона ідеально та без зайвого клопоту миє майже увесь кухонний посуд та столове приладдя!

Проте є речі, які не рекомендовано мити в посудомийці. Наприклад, порцеляна, кришталь, пластик, чавун, вироби з дерева, бамбуку, алюмінію тощо.

Чому не можна мити посуд з антигарним покриттям у посудомийній машині, читайте нашому матеріалі.

Зараз дивляться Посуд з антипригарним покриттям: особливості Антипригарне покриття ще називають тефлоновим. Річ у тім. що тефлон являє собою термостійкий полімер, який використовується, зокрема, для створення антипригарних покриттів для сучасного посуду. Взагалі сковорідки та каструлі з антипригарним покриттям вже давно підкорили серця тисячі жінок. Адже такий посуд значно полегшує приготування їжі. Проте антипригарне покриття потребує особливого догляду. Такі сковорідки потрібно мити лише м’якою губкою, використовуючи рідкий засіб. Різноманітні порошки не годяться для догляду за тефлоновим покриттям, адже мають абразивні частинки, які здатні пошкодити покриття. Також виробники такого посуду не радять використовувати залізні губки, які не просто дряпають, а псують покриття. Після однієї такої чистки сковорідку можна відправляти на смітник. Чому не можна мити посуд з антигарним покриттям у посудомийці Зрозуміло, що антипригарні, тефлонові та керамічні сковорідки вимагають особливого догляду. А посудомийка здатна пошкодити покриття та позбавити його антипригарних властивостей. Річ у тім, що в машинці посуд омивається струменями гарячої води, а залишки їжі та накипу в ній слугують абразивом. Після багаторазового миття в посудомийці на антипригарному покритті зʼявляються мікротріщини, які згодом будуть забиватися накипом та водою. Звичайно, від однієї мийки з покриттям нічого не станеться, проте з кожним разом ваш посуд буде втрачати шар антипригарного покриття. Через деякий час покриття зовсім зіпсується, а приготування їжі стане нестерпним. Як правильно чистити посуд з антипригарним покриттям Щоб очистити тефлонову сковорідку від присохлих залишків їжі, просто залийте її гарячою водою та ненадовго залиште. Потім обережно вимийте посуд мʼякою губкою та рідким мийним засобом. Щоб антипригарне покриття прослужило вам довше, після кожного приготування їжі намагайтеся одразу ж змивати залишки їжі гарячою водою. Це допоможе уникнути проблем з утворенням нагару. Якщо нагар на сковорідці вже зʼявився, його можна легко зчистити звичайним розпушувачем для тіста. Вам необхідно: налити у сковорідку невелику кількість води та увімкнути вогонь;

коли вода закипить, додайте дві ложки розпушувача та вимкніть вогонь;

залиште сковорідку на кілька годин;

коли вода охолоне, злийте її, а саму сковорідку протріть м’якою губкою. Читайте також: Білий одяг – магніт для бруду! Як вивести плями народними засобами

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