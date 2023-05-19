Бывают случаи, когда стакан или тарелка трескаются при контакте с горячей водой. Дело в том, что некоторая посуда не способна выдерживать высокие температуры из-за своей конструкции или материала.

Факты ICTV узнавали, в какие стаканы нельзя наливать кипяток и что может с ними произойти при контакте с горячей водой.

Какие материалы не выдерживают высокие температуры

Действительно, не все стаканы выдержат взаимодействие с горячей водой. Не стоит наливать кипяток в:

Стаканы из тонкого хрусталя — они имеют тонкие стенки, поэтому очень уязвимы к изменениям температуры. Горячая вода может вызвать раскол или трещины в такой посуде.

— они имеют тонкие стенки, поэтому очень уязвимы к изменениям температуры. Горячая вода может вызвать раскол или трещины в такой посуде. Стаканы из пластика — большинство из них не рассчитаны на высокие температуры и могут расплавиться или деформироваться при контакте с горячей водой. Кроме того, определенные типы пластика могут выделять вредные вещества при нагревании.

— большинство из них не рассчитаны на высокие температуры и могут расплавиться или деформироваться при контакте с горячей водой. Кроме того, определенные типы пластика могут выделять вредные вещества при нагревании. Стаканы из эмалированного стекла — в общем эмалированная посуда часто используется для горячих жидкостей, однако со временем покрытие повреждается. Это может привести к появлению трещин или потере эстетичного вида посуды.

— в общем эмалированная посуда часто используется для горячих жидкостей, однако со временем покрытие повреждается. Это может привести к появлению трещин или потере эстетичного вида посуды. Стаканы из дешевого стекла неизвестного происхождения — посуду, не имеющую соответствующей отметки о термостойкости, лучше не использовать для кипятка. Контакт такой посуды с горячей водой может вызвать появление трещин.

неизвестного происхождения — посуду, не имеющую соответствующей отметки о термостойкости, лучше не использовать для кипятка. Контакт такой посуды с горячей водой может вызвать появление трещин. Стаканы из акрила — они имеют низкую термостойкость и не совсем подходят для горячей воды. Такая посуда может расплавиться или деформироваться при взаимодействии с горячими жидкостями.

Некорректное использование стаканов, которые не предназначены для горячей воды, может привести к неприятным последствиям — повреждению посуды или ожогам.

Почему стакан трескается от горячей воды

Происходит это из-за неравномерного расширения стекла.

Когда вы наливаете кипяток в стакан, его стенки прогревают не сразу: сначала нагревается внутренний слой, в то время, как внешний не успевает еще нагреться.

Нагретый внутренний слой быстро расширяется, а внешний остается неизменным. Как следствие, происходит разрыв стекла.

Интересно, что чаще всего лопают стаканы из толстого, а не из тонкого стекла. Поэтому с толстыми стаканами следует быть очень осторожным!

Кстати, стакан может повредиться не только при быстром нагреве, но и во время резкого охлаждения. Происходит это из-за неравномерного сжатия (охлаждаясь, внешний слой стягивается и начинает сильно сдавливать внутренний, который еще не успел остыть и сжаться).