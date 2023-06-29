Посуд з антипригарним покриттям дуже популярний серед сучасних господинь. Антипригарне покриття значно полегшує приготування їжі, адже обсмажує продукти без прилипання та пригорання.

Крім того, після готування їжі такий посуд потребує значно меншого очищення, ніж звичайні сковорідки.

Проте є речі, які можуть зіпсувати такий посуд, тому, щоб сковорідки з антипригарним покриттям прослужили вам довше, слід дотримуватися певних правил.

Які дії псують посуд з антипригарним покриттям – дізнавалися Факти ICTV.

Використання металевого приладдя

Металеві ложки, виделки чи лопатки гарантовано будуть дряпати антипригарне покриття вашого посуду. Тому заборонено перемішувати їжу металевим приладдям на сковорідках чи каструлях зі спеціальним покриттям.

Натомість використовуйте лопатки з термостійкого силікону, дерева чи пластика.

Розігрівання посуду без їжі

Антипригарне покриття робить посуд особливим, але дуже чутливим. Тому виробники не радять ставити сковорідки чи каструлі на вогонь без їжі, адже такі дії можуть призвести до пошкодження форми посуду.

Тому перш ніж ставити пательню на вогонь, кладіть рослинне чи вершкове масло на холодну поверхню.

Різкі перепади температури

Під час миття сковорідки чи каструлі варто уникати різних перепадів температури. Тобто не слід мити гарячий посуд під холодним струменем води.

Краще дайте посуду повністю охолонути, а потім промийте під теплою водою.

Крім того, заборонено готувати на високих температурах. Це може зашкодити антипригарному покриттю, тому краще готувати на маленькому або середньому вогні.

Миття у посудомийній машині

Посудомийка здатна пошкодити покриття та позбавити його антипригарних властивостей. Річ у тім, що в машинці посуд омивається струменями гарячої води, а залишки їжі та накипу в ній слугують абразивом.

Після багаторазового миття в посудомийці на антипригарному покритті зʼявляються мікротріщини, які згодом будуть забиватися накипом та водою. Звичайно, від одного миття з покриттям нічого не станеться, проте з кожним разом ваш посуд буде втрачати шар антипригарного покриття.

Тому сковорідки з антипригарним покриттям потрібно мити лише м’якою губкою, використовуючи рідкий засіб.

Крім того, не можна чистити антипригарне покриття металевими скребками та мочалками з грубою зворотною стороною, порошками та засобами з абразивними частинками. Вони можуть залишити подряпини.

Залишати їжу на сковорідці

Не варто залишати приготовлені продукти в сковорідці чи ставити посуд з їжею в холодильник. Низька температура псує антипригарне покриття.

– Памʼятайте, що посуд зі спеціальним покриттям призначений лише для приготування їжі.

Неправильне зберігання посуду

Заборонено складати сковорідки одна в одну та зберігати їх так довгий час. Це може призвести до появи дрібних подряпин.

Щоб уникнути пошкоджень, перекладайте посуд аркушами паперу або пергаментом для випікання, а краще зберігайте все окремо.

Готувати заморожені продукти

Не можна класти на розпечену сковорідку дуже холодні або заморожені продукти. Різкий перепад температур шкодить покриттю.

Винятком є ​​лише заморожені овочі, які не можна повністю розморожувати перед смаженням або тушкуванням.