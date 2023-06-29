Посуда с антипригарным покрытием очень популярна среди современных хозяек. Антипригарное покрытие значительно облегчает приготовление пищи, ведь обжаривает продукты без прилипания и пригорания.

Кроме того, после готовки пищи такая посуда нуждается в значительно меньшей очистке, чем обычные сковородки.

Однако есть вещи, которые могут испортить такую посуду, поэтому, чтобы сковородки с антипригарным покрытием прослужили вам дольше, следует придерживаться определенных правил.

Какие действия портят посуду с антипригарным покрытием — узнавали Факты ICTV.

Использование металлических приборов

Металлические ложки, вилки или лопатки гарантированно поцарапают антипригарное покрытие вашей посуды. Поэтому запрещено перемешивать пищу металлическими приборами на сковородках или кастрюлях со специальным покрытием.

Вместо этого используйте лопатку из термостойкого силикона, дерева или пластика.

Разогрев посуды без еды

Антипригарное покрытие делает посуду особенной, но очень чувствительной. Поэтому производители не советуют ставить сковородки или кастрюли на огонь без еды, ведь такие действия могут привести к повреждению формы посуды.

Поэтому прежде чем ставить сковороду на огонь, кладите растительное или сливочное масло на холодную поверхность.

Резкие перепады температуры

Во время мытья сковородки или кастрюли стоит избегать различных перепадов температуры. То есть не следует мыть горячую посуду под холодной струей воды.

Лучше дайте посуде полностью остыть, а затем промойте под теплой водой.

Кроме того, запрещено готовить на высоких температурах. Это может повредить антипригарное покрытие, поэтому лучше готовить на маленьком или среднем огне.

Мытье в посудомоечной машине

Посудомойка способна повредить покрытие и лишить его антипригарных свойств. Дело в том, что в машинке посуда омывается струями горячей воды, а остатки пищи и накипи в ней служат абразивом.

После многократного мытья в посудомойке на антипригарном покрытии появляются микротрещины, которые впоследствии будут забиваться накипью и водой. Конечно, от одной мойки с покрытием ничего не произойдет, однако с каждым разом ваша посуда будет терять слой антипригарного покрытия.

Поэтому сковородки с антипригарным покрытием нужно мыть лишь мягкой губкой, используя жидкое средство.

Кроме того, нельзя чистить антипригарное покрытие металлическими скребками и мочалками с грубой обратной стороной, порошками и средствами с абразивными частицами. Они могут оставить царапины.

Оставлять еду на сковородке

Не стоит оставлять приготовленные продукты в сковородке или ставить посуду с едой в холодильнике. Низкая температура портит антипригарное покрытие.

— Помните, что посуда со специальным покрытием предназначена только для приготовления пищи.

Неправильное хранение посуды

Запрещено складывать сковородки друг на друга и хранить их так долгое время. Это может привести к появлению мелких царапин.

Чтобы избежать повреждений, перекладывайте посуду листами бумаги или пергаментом для выпекания, а лучше храните все отдельно.

Готовить замороженные продукты

Нельзя класть на раскаленную сковородку очень холодные или замороженные продукты. Резкий перепад температур вредит покрытию.

Исключением являются только замороженные овощи, которые нельзя полностью размораживать перед жаркой или тушением.