Зазвичай, верхня поличка посудомийки призначена для чашок, келихів, склянок та невеликих тарілочок. Тому ці предмети слід розташувати догори дном, щоб вода потрапляла всередину, але не накопичувалась там.

Також тут є спеціальні зубці (довгі, тонкі прути для втримання предметів) для маленьких тарілок чи чашок. Тому посуд у передній частині кошика слід розташовувати лицьовим боком назад, а в задній частині кошика – лицьовим боком вперед. Завдяки цьому посудомийка ретельно помиє усі предмети.

Також варто уникати скупчення посуду в одному місці, так вода не зможе промити кожну чашку й тарілку, тому вам доведеться перемивати усе руками.

Також предмети у верхній частині не варто ставити дуже близько одне до одного. Через вібрації посудомийки посуд може побитися.

Посуд варто трішки нахилити вперед, щоб він стояв під кутом. Також важливо не ставити глибокі миски в кутках верхнього кошика.

Пам’ятайте, якщо верхня поличка має спеціальний відсік для мийної таблетки, не блокуйте його посудом.

Складаємо посуд у нижній кошик

Сюди варто завантажити великі тарілки, глибокі миски, каструлі та сковорідки.

Тарілки та піали слід розміщувати лицьовим боком у напрямку до центру посудомийної машини, щоб на них потрапляла достатня кількість води.

До речі, сильно забруднений посуд варто розташувати саме у нижньому кошику посудомийки. Тут більший тиск води, тому миття відбувається інтенсивніше.

Якщо ваша нижня полиця обладнана складними зубцями, це дає змогу звільнити місце для об’ємних предметів (великих каструль та сковорідок). Внутрішні поверхні такого посуду мають бути спрямовані в бік розпилювача.

Великі плоскі тарілки чи дощечки варто розміщувати вздовж бічної частини полиці, щоб вони не закривали розприскувачі.

Як скласти столові прибори

Виделки, столові ножі та ложки завжди кладіть у спеціальний кошик для столових приборів, не сортуючи їх. Щоб уникнути пошкоджень та подряпин на посудомийці, обовʼязково розташовуйте довгі гострі предмети та ножі на спеціальній поличці.

Кілька порад:

Ножі та інші гострі предмети варто покласти ріжучою частиною донизу, щоб випадково не залишити подряпин на посудомийці.

Не складайте столові прибори горою (один на одний).

Ложки та черпаки перевертайте або складайте під кутом (опуклою частиною догори). Таким чином вода не накопичуватиметься в них під час миття.