Затишок починається з чистоти, тож неабияк важливо дбати про свіжість рушників як на кухні, так і у ванній кімнаті. Як правильно прати махрові рушники, аби вони якнайдовше залишалися м’якими – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як часто потрібно прати махрові рушники

Загальновідоме правило – не варто витирати обличчя та тіло одним і тим самим рушником. Таким чином, їх повинно бути декілька – для рук, ніг, інтимної гігієни, обличчя та тіла. Окремо для кухні. Кількість разів прання махрових рушників залежить від частоти їх використання, а також від призначення.

Так, прати рушники для обличчя варто раз на два дні. В іншому випадку ви ризикуєте отримати висипи на шкірі, що недуже приємно. Також замість рушників можеа використовувати паперові серветки або одноразові рушники. Це вбереже вас від клопоту так часто змінювати рушник для обличчя. Крім того, вони стануть класною альтернативою для тих людей, які мають демодекс та інші серйозні захворювання шкіри.

Зараз дивляться

Рушники для інтимної гігієни краще прати щоразу після використання. Вони невеличкі й коштують недорого. Ці рушники не обов’язково повинні бути махровими. Тож радимо придбати їх декілька та змінювати час від часу.

Прати рушники для ніг необхідно раз на 2-3 дні, залежно від того, як часто використовуєте. Те ж саме стосується і тих, якими витираєте руки.

Банні рушники (велике полотно махрової тканини, яким можна прикрити 2/3 тіла після прийняття ванни, душа, виходячи з сауни) потрібно відправляти в машинку кожні три-чотири дні або хоча б один раз на тиждень. А найкраще це робити після трьох використань. Кухонні рушники потрібно прати щодня.

Існують й інші ознаки, які впливають на частоту прання рушників:

кількість людей, які проживають в оселі;

наявність маленьких дітей;

рівень вологості у ванній кімнаті і вентеляція приміщення.

Від себе радимо прати рушники, щойно вони втратили свіжий вигляд. І пам’ятайте, що у ворсинках текстилю скупчуються невидимі оку бактерії.

Як прати махрові рушники: правила

Так хочеться після ванної кімнати загорнутися не лише у чистий, а й у м’який рушник. Але часто після декількох разів прання він стає жорстким та неприємним на дотик. Тож господині цілком очікувано ставлять запитання: “Як прати махрові рушники, аби вони не втратили своєї м’якості?”.

Прати махрові рушники можна як руками, так і у машинці. Головне дотримуватися декількох правил. І перше, про що потрібно потурбуватися – температура води. Вона не повинна бути більшою за 60 градусів. Якщо рушники не надто брудні, можна обмежитися і 40 градусами. У разі ж прання на високих температурах навіть махрові рушники найкращої якості втрачають пухнастість і м’якість текстури.

Другим важливим моментом, який забезпечить м’якість рушників після прання, є режим. Серед опцій пральної машинки варто обирати делікатну. Крім того, чим коротше прання, тим м’якшою буде тканина після висихання.

Третій пункт, який допоможе рушникам не втрати свою м’якість – правильно підібраний кондиціонер. Тут краще віддати перевагу засобам, виготовленим на основі силікону. Також варто використовувати лише рідкі миючі засоби. Оскільки на м’якість рушників значно впливає якість води, це є досить важливим моментом.

Окрім кондиціонерів, можна також додати столовий 9% оцет, аби вплинути на жорсткість води. Його наливають у барабан машини в кількості 100 мл на 10 л води. Ця пропорція доцільна і під час прання рушників руками.

Дехто під час прання махрових рушників застосовує спеціальні засоби — гумові кульки. Їх закидають до барабану машини разом із брудними речами. Кульки обертаються разом із речами та розбивають волокна, не даючи виробам збиватися.

Окрім рекомендацій щодо прання рушників, є й табу. Так, наприклад, заборонено кип’ятити махрові рушники. У разі, якщо хочете відіпрати старі плями, краще попередньо замочіть їх на декілька годин.

Також важливо дотримуватися і правил сушіння рушників. Віджимати махрові тканини потрібно на невеликих обертах. Ще один варіант – залишити їх стікати самостійно. Сушити краще на вулиці у вертикальному положенні, розвісивши на мотузці, або у горизонтальному, розклавши на рівній поверхні. Пам’ятайте про вплив сонячних променів на м’якість тканини, тож не пересушіть рушники.

До речі, раніше Факти ICTV писали про народні способи, які допоможуть відіпрати білі шкарпетки руками.