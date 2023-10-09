Уют начинается с чистоты, поэтому так важно заботиться о свежести полотенец как на кухне, так и в ванной комнате. Как правильно стирать махровые полотенца, чтобы они дольше оставались мягкими — читайте в материале Фактов ICTV.

Как часто нужно стирать махровые полотенца

Общеизвестное правило — не стоит вытирать лицо и тело одним и тем же полотенцем. Поэтому их должно быть несколько — для рук, ног, интимной гигиены, лица и тела. Отдельно для кухни. Количество раз стирки махровых полотенец зависит от частоты их использования, а также от назначения.

Таким образом, стирать полотенца для лица стоит раз в два дня. В противном случае вы рискуете получить сыпь на коже, что не очень приятно. Альтернативой могут быть бумажные салфетки или одноразовые полотенца. Это убережет вас от хлопот так часто менять полотенца для лица. Кроме того, они станут классным вариантом для тех людей, которые имеют демодекс и другие серьезные заболевания кожи.

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Полотенца для интимной гигиены лучше стирать каждый раз после использования. Они небольшие и стоят недорого. Эти полотенца не обязательно должны быть махровыми. Поэтому советуем приобрести их несколько и менять время от времени.

Стирать полотенца для ног необходимо раз в 2-3 дня, в зависимости от того, как часто используете. То же самое касается и тех, которыми вытираете руки.

Банные полотенца (большое полотно махровой ткани, которым можно прикрыть 2/3 тела после принятия ванны, душа, выходя из сауны) нужно отправлять в машинку каждые три-четыре дня или хотя бы один раз в неделю. А лучше всего это делать после трех использований. Кухонные полотенца нужно стирать ежедневно.

Существуют и другие признаки, которые влияют на частоту стирки полотенец:

количество людей, проживающих в доме;

наличие маленьких детей;

уровень влажности в ванной комнате и вентиляция помещения.

От себя советуем стирать полотенца, как только они потеряли свежий вид. И помните, что в ворсинках текстиля скапливаются невидимые глазу бактерии.

Как стирать махровые полотенца: правила

Так хочется после ванной комнаты завернуться не только в чистое, но и в мягкое полотенце. Но часто после нескольких стирок оно становится жестким и неприятным на ощупь. Поэтому хозяйки задаются вопросом: “Как стирать махровые полотенца, чтобы они не потеряли своей мягкости?”.

Стирать махровые полотенца можно как руками, так и в машинке. Главное придерживаться нескольких правил. И первое, о чем нужно позаботиться — температура воды. Она не должна быть больше 60 градусов. Если полотенца не сильно грязные, можно ограничиться и 40 градусами. В случае же стирки на высоких температурах даже махровые полотенца самого лучшего качества теряют пушистость и мягкость текстуры.

Вторым важным моментом, который обеспечит мягкость полотенец после стирки, является режим. Среди опций стиральной машинки стоит выбирать деликатную. Кроме того, чем короче стирка, тем мягче будет ткань после высыхания.

Третий пункт, который поможет полотенцам не потерять свою мягкость — правильно подобранный кондиционер. Это важно, поскольку на мягкость ткани значительно влияет качество воды. Здесь лучше отдать предпочтение средствам, изготовленным на основе силикона. Также стоит использовать только жидкие моющие средства.

Кроме кондиционеров, можно добавить столовый 9% уксус, чтобы повлиять на жесткость воды. Его наливают в барабан машины в количестве 100 мл на 10 л воды. Эта пропорция целесообразна и при стирке руками.

Некоторые во время стирки махровых полотенец применяют специальные средства — резиновые шарики. Их забрасывают в барабан машины вместе с грязными вещами. Шарики вращаются вместе с вещами и разбивают волокна, не давая изделию сбиваться.

Кроме рекомендаций по стирке полотенец, есть и табу. Так, например, их запрещено кипятить. В случае, если хотите отстирать старые пятна, лучше предварительно замочите полотенца на несколько часов.

Также важно придерживаться и правил сушки полотенец. Отжимать махровые ткани нужно на небольших оборотах. Еще один вариант — оставить их стекать самостоятельно. Сушить лучше на улице в вертикальном положении, развесив на веревке, или в горизонтальном, разложив на ровной поверхности. Помните о влиянии солнечных лучей на мягкость ткани, поэтому не пересушите полотенца.

К слову, ранее Факты ICTV писали о народных способах, которые помогут отстирать белые носки руками.