Хочеться, щоб скрізь у квартирі розливались смачні та ніжні аромати, але часто цьому заважає запах у ванній кімнаті. Неприємний, задушливий і бридкий – він розходиться по всьому приміщенню. Проте санвузол і всі поверхні у ванній можуть сяяти чистотою та блиском. Як позбутися неприємного запаху у ванній, а також про причини появи поганого аромату – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Причини неприємного запаху у ванній

Важливо, що неприємний запах у ванній – це не лише психологічний та естетичний момент. Він може свідчити про те, що у повітрі зосереджені патогенні мікроорганізми, які можуть провокувати алергію, висипання на шкірі та навіть різні захворювання ШКТ.

Тому для початку потрібно розібратися з причинами неприємного запаху у ванній, а далі – починати їхнє усунення. І, по-перше, це погана вентиляція. Якщо повітря застоюється і вчасно не відводиться назовні, у ньому зосереджується велика кількість вологи. Це призводить до того, що в такому середовищі починають розмножуватися грибкові мікроорганізми та пліснява. Крім того, процеси розкладання бруду, що накопичується у стоках, прискорюються. Це й призводить до того неприємного запаху у ванній.

Причиною номер два є пересихання гідрозатвору. Гідрозатвор – це спеціальним чином загнута ділянка труби каналізації, що утворює водяний прошарок між каналізаційним стояком і зливом сантехнічного приладу. Цей прошарок не дає запахам каналізації проникати у вашу ванну кімнату.

Третьою причиною неприємного запаху у ванній може бути протікання. Придивіться, можливо, у вашій ванній сочиться унітаз або раковина.

Четвертою причиною бридкого аромату є засмічення, тому потрібно періодично розбирати й чистити сифон.

Відсутність фанової вентиляції (каналізаційна вентиляція будинку, яка здатна всмоктувати повітря і розвіювати в атмосфері) також може бути однією з причин поганого аромату у ванній.

Крім того, причиною неприємного запаху часто є пліснява, яка накопичується у важкодоступних місцях.

Як прибрати неприємний запах із раковини

Якщо джерело неприємного запаху у ванній – раковина, то можна скористатися спеціальними хімічними засобами. Їх потрібно залити в зливний отвір раковини та залишити на ніч, а потім рясно пролити водою. Головне у цей час – не користуватися сантехнікою.

Також можна вдатися до домашніх засобів, наприклад, соди. Потрібно насипати у злив 2-3 ст. ложки порошку, а зверху у трубу залити оцет. Далі необхідно закрити злив пробкою, щоб пари оцту та піна від реакції не виходили назовні. Залиште засіб на годину, а далі пролийте сифон водою.

Також можна скористатися сіллю. Засипте 1 склянку солі в зливний отвір і залийте туди півлітра окропу. Залиште на 2-3 години, а потім відкрийте кран із гарячою водою на 5 хвилин, щоб промити залишки. Сіль має непогані властивості, що очищають і роз’їдають бруд, жир у сифоні.

Можна використовувати комбо – сіль і соду разом. Змішайте їх у рівних пропорціях, засипте до зливу, а через 30 хвилин залийте окропом.

Ще один народний метод – лимонна кислота. Один пакетик потрібно висипати у злив і залити 100 мл гарячої води.

До всіх перерахованих вище методів додатково можна скористатися спеціальним тросом для прочищення сантехніки.

Як прибрати запах з вентиляції

Найвологішою кімнатою у квартирі чи будинку є ванна кімната. Тому у вентиляції часто накопичується пліснява, а потік повітря перестає заходити до приміщення. Тому прочистьте вентиляційну решітку губкою, попередньо змоченою водою зі спеціалізованим мийним засобом. Після закінчення процедури поверхню варто витерти сухою ганчіркою. Проводьте таку процедуру як превентивний захід. Тут можна скористатися просто ганчіркою та мильним розчином.

Щоб запобігти проникненню неприємного запаху з вентиляції, встановіть витяжний вентилятор. Також варто залишати двері прочиненими, коли не користуєтеся ванною.

Як прибрати запах каналізації у ванній

Частою причиною поганого запаху є забиті засори. Як превентивний захід варто встановити спеціальні сіточки на злив ванни й раковини та регулярно очищати їх від забруднення. Решітка затримує волосся і великі частинки, які можуть забити трубу.

Ну, а якщо неприємний запах у каналізації вже з’явився, то допоможе звичайний окріп. Просто промийте ним зливи – це очистить і продезінфікує стінки труб та знищить бактерії. Також можна скористатися содою, сіллю або лимонною кислотою, як вказувалося вище, або спеціальними засобами для чищення.

Якщо це не допомогло, то металевий трос – важка артилерія для прочищення труб. Його потрібно опустити в зливний отвір і поволі прокручувати, обережно проштовхуючи далі трубами. Після того, як трос досягне засмічення, сміття зачепиться за гак і його можна буде дістати. Після цього каналізацію варто промити гарячою водою, щоб прибрати залишки засмічення та бруду.