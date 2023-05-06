Хочется, чтобы везде в квартире разливались вкусные и нежные ароматы, но часто этому мешает запах в ванной. Неприятный, удушающий и гадкий — он рапространяется по всему помещению. При этом санузел и все поверхности в ванной могут сиять чистотой и блеском. Как убрать неприятный запах в ванной, а также о причинах появления неприятного аромата — читайте в материале Фактов ICTV.

Причины неприятного запаха в ванной

Важно отметить, что неприятный запах в ванной — это не только психологический и эстетический момент. Он может свидетельствовать о том, что в воздухе сосредоточены патогенные микроорганизмы, которые могут провоцировать аллергию, высыпания на коже и даже различные заболевания ЖКТ.

Поэтому для начала нужно разобраться с причинами неприятного запаха в ванной, а далее приступить к их устранению. И, во-первых, это плохая вентиляция. Если воздух застаивается и вовремя не отводится наружу, в нем сосредотачивается большое количество влаги. Это ведет к тому, что в подобной среде начинают размножаться грибковые микроорганизмы и плесень. Кроме того, процессы разложения грязи, которая накапливается в стоках, ускоряются. Это и приводит к тому самому неприятному запаху в ванной.

Причиной номер два является пересыхание гидрозатвора. Гидрозатвор — это специальным образом загнутый участок трубы канализации, образующий водяную прослойку между канализационным стояком и сливом сантехнического прибора. Эта прослойка не дает запахам по канализации проникать в вашу ванную комнату.

Третье причиной неприятного запаха в ванной могут быть протечки. Присмотритесь, возможно, в вашей ванной сочится унитаз или раковина.

Четвертой причиной гадкого запаха являются засоры, поэтому нужно периодически разбирать и чистить сифон.

Отсутствие фановой вентиляции (канализационная вентиляция дома, которая способная всасывать воздух и развеивать в атмосфере) также может быть одной из причин непрятного аромата в ванной.

Кроме того, причиной неприятного запаха может быть плесень, которая скапливается в труднодоступных местах.

Как убрать неприятный запах из раковины

Если источник неприятного запаха в ванной — раковина, то можно воспользоваться специальными химическими средствами. Их нужно залить в сливное отверстие раковины и оставить на ночь, а затем обильно пролить водой. Главное в это время – не пользоваться сантехникой.

Также можно прибегнуть к домашним средствам, к примеру, к соде. Нужно насыпать в слив 2-3 ст. ложки порошка, а сверху в трубу залить уксус. Далее необходимо закрыть слив пробкой, чтобы пары уксуса и пена от реакции не выходили наружу. Оставьте средство на час, а далее пролейте сифон водой.

Также можно воспользоваться солью. Засыпьте 1 стакан соли в сливное отверстие и залейте туда поллитра кипятка. Оставьте на 2-3 часа, а далее откройте кран с горячей водой на 5 минут, чтобы промыть остатки. Соль имеет неплохие очищающие свойства и разъедает грязь, жир в сифоне.

Можно использовать комбо — соль и соду вместе. Смешайте их в равных пропорциях, засыпьте в слив, а через 30 минут залейте кипятком.

Еще один народный метод — лимонная кислота. Один пакетик средства нужно высыпать в слив и залить 100 мл горячей воды.

Ко всем вышеперечисленным методам дополнительно можно воспользоваться специальным тросом для прочистки сантехники.

Как убрать запах из вентиляции

Самой влажной комнатой в квартире или доме является ванная. Таким образом, в вентиляции часто скапливается плесень, а поток воздуха перестает заходить в помещение. Поэтому прочистите вентиляционные решетки губкой предварительно смоченной водой со специализированным Достаточно будет воспользоваться просто тряпкой и мыльным раствором.

Чтобы предупредить появление неприятного запаха из вентиляции, установите вытяжной вентилятор. Также стоит оставлять дверь приоткрытой, когда не используете ванную.

Как убрать запах канализации в ванной

Частой причиной дурного запаха является забитые засоры. В качестве превентивных мер стоит установить специальные сеточки на слив ванны и раковину и регулярно очищать их от загрязнений. Решетка задерживает волосы и крупные частицы, которые могут забить трубу.

Ну, а если неприятный запах в канализации уже появился, то поможет обычный кипяток. Просто промойте им сливы — это очистит и продезинфицирует стенки труб и уничтожит бактерии. Также можно воспользоваться содой, солью или лимонной кислотой, как указывалось выше, или специальными чистящими средствами.

Если и это не помогло, то металлический трос – тяжелая артиллерия для прочистки труб. Его нужно опустить в сливное отверстие и неспеша прокручивать, осторожно проталкивая далее по трубам. После того, как трос достигнет засора, мусор зацепится за крюк и его можно будет достать. После этого канализацию стоит промыть горячей водой, чтобы убрать остатки пробки и грязь.