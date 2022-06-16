Качественно помытые окна — задача не из легких, особенно если вы живете в многоэтажном доме. Многие их моют два раза в год — в холодное время года и теплое, поэтому пыль и грязь, оседающие на них, становятся не простыми соперниками.

Покупать моющее средство не обязательно, поскольку его можно сделать своими руками. Главное — придерживаться рекомендаций и оно даст не худший результат, нежели бытовая химия.

Как сделать моющее средство своими руками — в материале.

Сейчас смотрят

Моющее средство для окон с лимоном

Для изготовления такого средства необходим свежевыжатый лимонный сок или кислота. Разводим один к одному с водой и хорошо перемешиваем.

В результате — получаем эффективное очищающее средство и лимонный запах в доме.

Моющее средство для окон с уксусом

Необходимо взять две столовых ложки уксуса, половину чайной ложки жидкого или хозяйственного мыла и разбавить с двумя стаканами воды.

Тщательно перемешать и нанести на стекло, после — хорошо промыть окна, сполоснуть водой и вытереть.

Моющее средство для окон с нашатырным спиртом

Готовится из расчета — одна столовая ложка на один стакан воды. Делайте столько, сколько вам нужно.

Такое очищающее средство подойдет не только для стекол, но и зеркал, светильников, люстр.