Качественно помытые окна — задача не из легких, особенно если вы живете в многоэтажном доме. Многие их моют два раза в год — в холодное время года и теплое, поэтому пыль и грязь, оседающие на них, становятся не простыми соперниками.
Покупать моющее средство не обязательно, поскольку его можно сделать своими руками. Главное — придерживаться рекомендаций и оно даст не худший результат, нежели бытовая химия.
Как сделать моющее средство своими руками — в материале.
Моющее средство для окон с лимоном
Для изготовления такого средства необходим свежевыжатый лимонный сок или кислота. Разводим один к одному с водой и хорошо перемешиваем.
В результате — получаем эффективное очищающее средство и лимонный запах в доме.
Моющее средство для окон с уксусом
Необходимо взять две столовых ложки уксуса, половину чайной ложки жидкого или хозяйственного мыла и разбавить с двумя стаканами воды.
Тщательно перемешать и нанести на стекло, после — хорошо промыть окна, сполоснуть водой и вытереть.
Моющее средство для окон с нашатырным спиртом
Готовится из расчета — одна столовая ложка на один стакан воды. Делайте столько, сколько вам нужно.
Такое очищающее средство подойдет не только для стекол, но и зеркал, светильников, люстр.