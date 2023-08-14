На що звернути увагу, обираючи дитяче взуття

Дитячі ніжки постійно ростуть і розвиваються, тому вибір правильного взуття є дуже важливим.

Звичайно стиль, дизайн і колір дитячих черевиків мають значення, але насамперед варто думати про комфорт та здоров’я ніг.

Адже занадто тісне чи просторе взуття може натирати ноги й збільшує ризик травм. На що звернути увагу та як підібрати ідеальне взуття для вашої дитини, читайте далі.

Дитяча стопа швидко росте

Завжди памʼятайте, що дитячі ноги швидко ростуть і змінюються. Тому не варто звертати увагу на взуття, яке зараз носить ваш малюк, особливо, якщо ви купували його кілька місяців тому.

Ніколи не покладайтеся на розмір, зазначений на взутті, оскільки бренди мають різні стандарти. Вимірюйте ноги своєї дитини щоразу, як плануєте придбати нову пару сандалів чи кросівок. При цьому вимірювати потрібно обидві ноги, адже вони також можуть відрізнятися за розміром (завжди орієнтуйтеся на більший розмір).

Проводьте вимірювання тоді, коли дитина міцно стоїть на підлозі усією стопою: від п’ятки до кінчика великого пальця. Додайте до отриманого розміру 1–1,5 см, залежно від того, закрите чи відкрите взуття ви плануєте купити. Також виміряйте ширину дитячої стопи, оскільки різні виробники пропонують дитяче взуття різної ширини.

Взуття має бути зручним і підтримувати стопу

Зручність і підтримка стопи — ключові фактори, на які слід звернути увагу, обираючи взуття для дитини. Радимо звертати увагу на моделі, виготовлені з матеріалів, що дихають: полотно чи натуральна шкіра. Вони запобігають утворенню пітливості й неприємного запаху.

Також зверніть увагу на застібки (шнурки, липучки чи пряжки) – вони мають добре тримати ногу, не розстібатися під час руху й бути зручним для використання самій дитині.

Уникайте взуття без задника або без застібок, оскільки воно може змусити дитину підгинати пальці або ходити неприродно, щоб утримати взуття на нозі.

Крім того, хороше дитяче взуття повинно мати гнучку підошву, м’яку анатомічну устілку та супінатор, який стабілізує п’яту. Якісне дитяче взуття не потрібно розношувати, воно має бути зручним одразу.

Зверніть увагу на підошву

Взуття, яке має підошву з гуми чи інших неслизьких матеріалів, забезпечує краще зчеплення з різними поверхнями: травою, асфальтом, піском, плиткою. Це зменшує ймовірність того, що дитина посковзнеться або впаде під час бігу чи гри.

Гнучка підошва дозволяє дитячій стопі рухатися природніше, що також дуже важливо для розвитку стопи та постави дитини.

Щоб перевірити гнучкість підошви, зігніть взуття навпіл або обережно скрутіть. Уникайте занадто жорсткого або занадто товстого взуття, оскільки воно може перешкоджати руху стопи дитини й викликати втому.

Обирайте взуття, що відповідає активності малюка

Завжди враховуйте спосіб життя та рухливість своєї дитини, коли купуєте їй нове взуття. Різні типи взуття призначені для різних цілей та етапів розвитку.

Наприклад, малюкам, які вчаться ходити, потрібне плоске, легке та підтримувальне взуття. Тоді як старшим дітям, які люблять спорт та фізичні навантаження, краще купити амортизуючі кросівки чи кеди із закритим носком і супінатором.

Таке взуття захистить ноги від травм і забезпечить стабільність та зчеплення з поверхнею. Для особливих випадків, святкових нарядів чи пляжного відпочинку можна придбати більш модні моделі. Однак переконайтеся, що таке взуття добре сидить на нозі й не викликає дискомфорт.

Крім цього, враховуйте пору року і погоду, вибираючи взуття для своєї дитини.

Враховуйте смак та вподобання дитини

Ніколи не купуйте взуття дитині, не врахувавши її смак. Черевики, кросівки, сандалі — усе взуття, яке носить малюк, має йому подобатися. Тому обираючи ту чи іншу модель, завжди робіть це разом з дитиною.

Це формуватиме її смак і почуття відповідальності у майбутньому. До того ж діти завше залюбки носять ті черевики, які обрали самостійно.