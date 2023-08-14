На что обратить внимание, выбирая детскую обувь

Детские ножки постоянно растут и развиваются, поэтому выбор правильной обуви является очень важным.

Конечно, стиль, дизайн и цвет детских ботинок имеет значение, но прежде всего стоит подумать о комфорте и здоровье ног.

Ведь слишком тесная или просторная обувь может натирать ноги и увеличивает риск травм. На что обратить внимание и как подобрать идеальную обувь для вашего ребенка, читайте дальше.

Детская стопа быстро растет

Всегда помните, что детские ноги быстро растут и меняются. Поэтому не стоит обращать внимание на обувь, которую сейчас носит ваш малыш, особенно, если вы покупали ее несколько месяцев назад.

Никогда не полагайтесь на размер, указанный на обуви, поскольку бренды имеют разные стандарты. Измеряйте ноги вашего ребенка каждый раз, когда вы планируете купить новую пару сандалий или кроссовок. При чем измерять нужно обе ноги, ведь они также могут отличаться по размеру (всегда ориентируйтесь на больший размер).

Проводите измерения тогда, когда ребенок крепко стоит на полу всей стопой: от пятки до кончика большого пальца. Добавьте к полученному размеру 1-1, 5 см в зависимости от того, закрытую или открытую обувь вы планируете купить. Также измерьте ширину детской стопы, так как разные производители предлагают детскую обувь разной ширины.

Обувь должна быть удобной и поддерживать стопу

Удобство и поддержка стопы — ключевые факторы, на которые следует обратить внимание при выборе обуви для ребенка. Советуем выбирать модели, изготовленные из дышащих материалов: полотно или натуральная кожа. Они предотвращают образование потливости и неприятного запаха.

Также обратите внимание на застежки (шнурки, липучки или пряжки) — они должны хорошо держать ногу, не расстегиваться во время движения и быть удобными для использования самому ребенку.

Избегайте обуви без задней части или без застежек, так как это может привести к тому, что ребенок будет подгибать пальцы ног или ходить неестественно, чтобы удерживать обувь на ноге.

Кроме того, хорошая детская обувь должна иметь гибкую подошву, мягкую анатомическую стельку и супинатор, который стабилизирует пятку. Качественную детскую обувь не нужно разнашивать, она должна быть удобной сразу.

Обратите внимание на подошву

Обувь, которая имеет подошву из резины или других нескользящих материалов, обеспечивает лучшее сцепление с различными поверхностями: травой, асфальтом, песком, плиткой. Это снижает вероятность того, что ребенок поскользнется или упадет во время бега или игры.

Гибкая подошва позволяет детской стопе двигаться более естественно, что также очень важно для развития стопы и осанки ребенка.

Чтобы проверить гибкость подошвы, согните обувь пополам или аккуратно скрутите. Избегайте слишком жесткой или слишком толстой обуви, так как она может препятствовать движению стопы ребенка и вызывать усталость.

Выбирайте обувь, соответствующую активности малыша

Всегда учитывайте образ жизни и подвижность вашего ребенка, когда покупаете ему новую обувь. Различные типы обуви предназначены для разных целей и этапов развития.

Например, малышам, которые учатся ходить, нужна плоская, легкая и поддерживающая обувь. Тогда как старшим детям, которые любят спорт и физические нагрузки, лучше купить амортизирующие кроссовки или кеды с закрытым носком и супинатором.

Такая обувь защитит ноги от травм и обеспечит стабильность и сцепление с поверхностью. Для особых случаев, праздничных нарядов или пляжного отдыха можно приобрести более модные модели. Однако убедитесь, что такая обувь хорошо сидит на ноге и не вызывает дискомфорт.

Кроме этого, учитывайте время года и погоду, выбирая обувь для своего ребенка.

Учитывайте вкус и предпочтения ребенка

Никогда не покупайте обувь ребенку, не учтя его вкус. Ботинки, кроссовки, сандалии — вся обувь, которую носит малыш, должна ему нравиться. Поэтому выбирая ту или иную модель, всегда делайте это вместе с ребенком.

Это сформирует его вкус и чувство ответственности в будущем. К тому же дети всегда охотно носят те ботинки, которые выбрали самостоятельно.