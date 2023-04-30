Дети – цветы жизни, но и однозначно причина забот для родителей. Разбросанные игрушки по всей квартире и пластилин на ковре – это частые вещи. Чем вывести пятна пластилина с ковра, какими средствами можно это сделать – читайте в материале Фактов ICTV.
Очистка ковра от пластилина: что нужно знать
Во-первых, пластилин, который продают в магазинах, может содержать разный состав. Но чаще всего в него добавляют:
- каучук,
- глину,
- продукты переработки нефти.
Все они оставляют жирные пятна на ворсе, и их невозможно убрать обычной водой. Тяжелее всего с коврами с длинным ворсом, ведь пластилин проникает в глубокие слои и застревает там.
Проще с синтетическими и шелковыми поверхностями, что связано с их способностью отталкивать жидкость и масляную субстанцию. Кроме того, при чистке ковров различными химическими средствами можна не опасаться относительно их обесцвечивания и повреждения.
Чем старее загрязнение от пластилина, тем труднее его удалить.
От свежих пластилиновых следов можно избавиться при помощи домашних средств, для застаревших нужно использовать сильнодействующие химические средства.
Чем вывести пластилин с ковра: народные методы
Спирт
Это средство может успешно разрушать пластилиновые структуры на ковре. Больше всего подходят медицинский этанол и водка. Чтобы удалить пятно пластилина с ковра, нужно обильно нанести спирт на кусочек ваты и протереть поврежденный участок.
Способ обработки тоже имеет значение — нужно двигаться от периферии к центру. Возможно, потребуется многократное дублирование процедуры, поэтому будьте терпеливы – и вы достигнете цели.
Мыльный раствор
Вывести пятна пластилина с ковра может помочь мыльный раствор. В растворе применяется исключительно хозяйственное мыло, которое глубже проникает внутрь ворсинок.
Таким образом, нужно взять кусок хозяйственного мыла и натереть его мелкой стружкой. После этого добавить 100 мл едва теплой воды и взболтать для образования густой пены. Дальше в мыльный раствор нужно на 10 мин положить губку.
После этого можно приступать к выведению пятна пластилина и наносить раствор при помощи губки на проблемный участок. Остаток следует промыть холодной водой.
Чтобы место трения не сильно отличалось от собственно цвета ковра, нужно захватывать прилегающие к пятну участки. Так все будет более или менее равномерно.
Холод и утюг
Если пластилин “захватил” большую поверхность вашего ковра, то пригодится утюг. Метод также подходит для очистки изделий с длинным ворсом.
Для процедуры вам понадобятся сухие салфетки или бумажные полотенца, а также утюг.
Пошаговая инструкция:
- Разогрейте утюг;
- Переверните ковер лицевой стороной к полу;
- Пятно с обеих сторон обложите салфетками;
- Пропарьте покрытие с изнанки;
- Для обезжиривания пластилина и восстановления его структуры обработайте место пятна водкой или другими спиртосодержащими средствами.
Если материал для лепки уже въелся в ковровые ворсинки, то может помочь холод. Для этого используйте обычные кубики льда. После действия холода пластилин можно счистить ножницами, шпателем, ножом и прочими острыми предметами. Холодный способ хорош тем, что он не портит ворс и цвет покрытия.
Чем вывести пластилин с ковра: бытовая химия
Для удаления пластилина с ковра в магазине можно приобрести готовые специальные моющие средства. Они отличаются по составу, цене и принципу действия. Это может быть мыло для удаления старых и устойчивых загрязнений любых марок или жидкий шампунь для устранения свежих пятен.