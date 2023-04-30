Дети – цветы жизни, но и однозначно причина забот для родителей. Разбросанные игрушки по всей квартире и пластилин на ковре – это частые вещи. Чем вывести пятна пластилина с ковра, какими средствами можно это сделать – читайте в материале Фактов ICTV.

Очистка ковра от пластилина: что нужно знать

Во-первых, пластилин, который продают в магазинах, может содержать разный состав. Но чаще всего в него добавляют:

каучук,

глину,

продукты переработки нефти.

Все они оставляют жирные пятна на ворсе, и их невозможно убрать обычной водой. Тяжелее всего с коврами с длинным ворсом, ведь пластилин проникает в глубокие слои и застревает там.

Проще с синтетическими и шелковыми поверхностями, что связано с их способностью отталкивать жидкость и масляную субстанцию. Кроме того, при чистке ковров различными химическими средствами можна не опасаться относительно их обесцвечивания и повреждения.

Чем старее загрязнение от пластилина, тем труднее его удалить.

От свежих пластилиновых следов можно избавиться при помощи домашних средств, для застаревших нужно использовать сильнодействующие химические средства.

Чем вывести пластилин с ковра: народные методы

Спирт

Это средство может успешно разрушать пластилиновые структуры на ковре. Больше всего подходят медицинский этанол и водка. Чтобы удалить пятно пластилина с ковра, нужно обильно нанести спирт на кусочек ваты и протереть поврежденный участок.

Способ обработки тоже имеет значение — нужно двигаться от периферии к центру. Возможно, потребуется многократное дублирование процедуры, поэтому будьте терпеливы – и вы достигнете цели.

Мыльный раствор

Вывести пятна пластилина с ковра может помочь мыльный раствор. В растворе применяется исключительно хозяйственное мыло, которое глубже проникает внутрь ворсинок.

Таким образом, нужно взять кусок хозяйственного мыла и натереть его мелкой стружкой. После этого добавить 100 мл едва теплой воды и взболтать для образования густой пены. Дальше в мыльный раствор нужно на 10 мин положить губку.

После этого можно приступать к выведению пятна пластилина и наносить раствор при помощи губки на проблемный участок. Остаток следует промыть холодной водой.

Чтобы место трения не сильно отличалось от собственно цвета ковра, нужно захватывать прилегающие к пятну участки. Так все будет более или менее равномерно.

Холод и утюг

Если пластилин “захватил” большую поверхность вашего ковра, то пригодится утюг. Метод также подходит для очистки изделий с длинным ворсом.

Для процедуры вам понадобятся сухие салфетки или бумажные полотенца, а также утюг.

Пошаговая инструкция:

Разогрейте утюг; Переверните ковер лицевой стороной к полу; Пятно с обеих сторон обложите салфетками; Пропарьте покрытие с изнанки; Для обезжиривания пластилина и восстановления его структуры обработайте место пятна водкой или другими спиртосодержащими средствами.

Если материал для лепки уже въелся в ковровые ворсинки, то может помочь холод. Для этого используйте обычные кубики льда. После действия холода пластилин можно счистить ножницами, шпателем, ножом и прочими острыми предметами. Холодный способ хорош тем, что он не портит ворс и цвет покрытия.

Чем вывести пластилин с ковра: бытовая химия

Для удаления пластилина с ковра в магазине можно приобрести готовые специальные моющие средства. Они отличаются по составу, цене и принципу действия. Это может быть мыло для удаления старых и устойчивых загрязнений любых марок или жидкий шампунь для устранения свежих пятен.