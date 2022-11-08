Усі господині заморожують влітку ягоди та фрукти, аби взимку варити компоти чи готувати смаколики. Заморожування продуктів дуже полегшує життя сучасній людині, адже в морозильній камері їжа може зберігатися довго та не втрачати смакових якостей.

Проте є продукти, які не можна заморожувати за жодних обставин. Вони не лише втрачають форму та смак, а й можуть стати небезпечними для здоровʼя.

Які продукти не можна заморожувати – дізнавались Факти ICTV.

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Продукти, які не можна заморожувати – список

Смажені страви

Якщо у вас залишається смажене мʼясо, картопля чи овочі не слід їх заморожувати. Низька температура в морозилці негативно впливає на смажені продукти, вони стають вʼялими та втрачають смак.

Крім того, вони втратять свою хрустку скоринку та будуть погано розігріватися. Смажені продукти краще зберігати у холодильнику. Там вони збережуть форму та смак.

Розморожені продукти

Розморожене м’ясо, риба, птиця, фрукти та овочі теж не слід повторно заморожувати. По-перше, вони втратять форму (наприклад, ягоди) та смакові властивості. По-друге, повторне заморожування може бути небезпечне для здоров’я.

Наприклад, заморожування м’яса вдруге призводить до розповсюдження бактерій. Продукт втрачає дуже багато вологи, оскільки клітини всередині нього вибухають.

Тому, аби не зашкодити собі, відмовтесь від повторного замороження мʼясних продуктів.

Консерви

Цей продукт взагалі не призначений для заморожування. Їх можна зберігати у холодильнику чи коморі, там для них ідеальне місце.

У випадку, якщо консерва вже відкрита, її вміст потрібно пересипати у контейнер чи пакет та поставити у морозилку.

Молочні продукти

Існує думка, що заморожувати молоко, кефір чи сметану можна. Проте після розмороження вони вже не будуть такими як ви звикли.

Йогурти, вершки, сметана, м’який сир після заморозки втратять свої смакові властивості, розшаруються та стануть непридатними до використання.

Сюди ж можна віднести твердий сир. Так, заморозити його можна і він не зіпсується. Проте після морозильної камери стане дуже пухким та почне розсипатися.

Продукти з великим вмістом води

Вони погано переносять заморозку, втрачають форму та смак. До таких продуктів слід віднести:

картопля;

кавун;

яблука;

груші;

огірки;

редис;

помідори;

кабачки;

баклажани;

листя салату.

Також можна додати зелені листові овочі. Після розмороження, вони втрачають свою хрумкість та свіжість.

Яйця

Якщо ви хочете заморозити ціле сире яйце, на жаль, просто кинути його у морозилку не вдасться. Під тиском низької температури шкарлупа трісне.

Після цього вам ще й доведеться відмивати морозильну камеру, тому ризикувати не варто. Про те, як правильно заморожувати яйця, читайте тут.

Макаронні вироби

Приготовані макарони теж не можна заморожувати, оскільки потім вони стануть гумовими. Ви не зможете їх їсти.

Аби зберегти смак макаронів, їх потрібно приготувати al dente. Лише у такому випадку, вони залишаться їстівними після розморожування.

Магазинні та домашні соуси

Підливи, заправки чи соуси, у складі яких є борошно чи кукурудзяний крохмаль, під час заморожування розшаровуються. Повернути продукту його однорідність буде неможливо.

До речі, це також стосується соусів на основі курячих яєць.

Кава

Її не можна заморожувати у будь-якому вигляді – ні в зернах, ні меленою. Справа у тому, що кавові зерна наберуться вологою і матимуть неприємний запах, відповідно і смак. З меленою кавою ситуація аналогічна.

Не варто псувати дорогоцінний продукт, залишіть його на поличці.

Рідини у скляних банках

Скляні пляшки з водою чи алкоголем також не варто кидати у морозилку. Чому? Бо рідина має більшу щільність, ніж у твердому стані, і при заморожуванні скло може лопнути.

Інша справа, коли пляшки з алкоголем кладуть в морозилку на кілька хвилин для охолодження. У такому випадку, розбита пляшка вам не загрожує.