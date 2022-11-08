Все хозяйки замораживают летом ягоды и фрукты, чтобы зимой варить компоты или готовить вкусности. Замораживание продуктов очень облегчает жизнь современному человеку, ведь в морозильной камере пища может храниться долго и не терять вкусовых свойств.

Однако есть продукты, которые нельзя замораживать ни при каких обстоятельствах. Они не только теряют форму и вкус, но и могут стать опасными для здоровья.

Какие продукты нельзя замораживать — узнавали Факты ICTV.

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Продукты, которые нельзя замораживать — список

Жареные блюда

Если у вас остается жареное мясо, картофель или овощи не следует их замораживать. Низкая температура в морозилке негативно повлияет на жареные продукты, они становятся дряблыми и теряют вкус.

Кроме того, они потеряют свою хрустящую корочку и будут плохо разогреваться. Жареные блюда лучше хранить в холодильнике. Там они сохранят форму и вкус.

Размороженные продукты

Размороженное мясо, рыба, птица, фрукты и овощи тоже не следует повторно замораживать. Во-первых, они потеряют форму (например, ягоды) и вкусовые свойства. Во-вторых, повторное замораживание может быть опасно для здоровья.

Например, вторичное замораживание мяса приводит к росту бактерий. Продукт теряет очень много влаги, поскольку клетки внутри мяса взрываются.

Поэтому, чтобы не навредить себе, откажитесь от повторного замораживания мясных продуктов.

Консервы

Этот продукт вообще не предназначен для заморозки. Их можно хранить в холодильнике или кладовке, там для них идеальное место.

В случае, если консерва уже открыта, ее содержимое нужно пересыпать в контейнер или пакет и поставить в морозилку.

Молочные продукты

Существует мнение, что замораживать молоко, кефир или сметану можно. Однако после разморозки они уже не будут такими как вы привыкли.

Йогурты, сливки, сметана, мягкий сыр после заморозки потеряют свои вкусовые свойства, расслоятся и станут непригодными к использованию.

Сюда же можно отнести твердый сыр. Да, заморозить его можно и он не испортится. Однако после морозильной камеры станет очень рыхлым и начнет рассыпаться.

Продукты с большим содержанием воды

Они плохо переносят заморозку, теряют форму и вкус. К таким продуктам следует отнести:

картофель;

арбуз;

яблоки;

груши;

огурцы;

редис;

помидоры;

кабачки;

баклажаны;

листья салата.

Еще сюда можно добавить зеленые листовые овощи. После размораживания они теряют свою хрустящесть и свежесть.

Яйца

Если вы хотите заморозить целое сырое яйцо, к сожалению, просто бросить его в морозилку не удастся. Под давлением низкой температуры скорлупа треснет.

После этого вам еще и придется отмывать морозильную камеру, поэтому рисковать не стоит. О том, как правильно замораживать яйца, читайте здесь.

Макаронные изделия

Приготовленные макароны тоже нельзя заморозить, поскольку они станут резиновыми. Вы не сможете их есть.

Чтобы сохранить вкус, макароны нужно приготовить al dente. Только в таком случае, они останутся съедобными после разморозки.

Магазинные и домашние соусы

Подливы, заправки или соусы, в составе которых есть мука или кукурузный крахмал, во время замораживания расслоятся. Вернуть продукту его единородность будет невозможно, поэтому не стоит рисковать.

Кстати, это также касается соусов на основе куриных яиц.

Кофе

Ее нельзя замораживать в любом виде — ни в зернах, ни молотое. Дело в том, что кофейные зерна наберутся влагой и будут иметь неприятный запах, соответственно и вкус. С молотым кофе ситуация аналогичная.

Не стоит портить драгоценный продукт, оставьте его на полке.

Жидкости в стеклянных банках

Стеклянные бутылки с водой или алкоголем также не стоит бросать в морозилку. Почему? Потому что жидкость имеет большую плотность, чем в твердом состоянии, и при замораживании стекло может лопнуть.

Другое дело, когда бутылки с алкоголем кладут в морозилку на несколько минут для охлаждения. В таком случае, разбитая бутылка вам не грозит.