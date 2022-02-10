Мінус 10 на вагах! Зеленська розкрила свої правила харчування

Перша леді України Олена Зеленська поділилася особистою історію про те, як вона пришла до правильного харчування, а також про те, як привчила до цього власних дітей.

Для тих, хто не знає Володимир та Олена Зеленські виховують двох дітей: Олександру (17 років) та Кирила (9 років).

За словами першої леді, до здорового харчування вона прийшла не одразу, про що дуже шкодує. Свої перші кроки у цьому напрямку вона почала робити після народження первістка, бо хотіла схуднути.

– Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік… Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні, – розповіла Зеленська.

Потім вона пішла до консультанта зі схуднення.

– Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою. Три місяці муштри – і я задоволена! Мінус 10 на вагах! За ці три місяці я навчилася пити по півтора літра води щодня, і ця корисна звичка залишилась у мене дотепер, – зазначила Олена.

Проте вона наголосила, що разом із зайвими кілограмами від неї пішли енергія, тонус та гормональний баланс.

– Є чудова приказка Що занадто – то не здраво. Нарешті я усвідомила, що в житті все повинно бути збалансовано. Має бути спорт. Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, – заявила перша леді.

Вона додала, що їй поталанило з чоловіком, бо він її у цьому дуже підтримав. Він її до фізкультури привчає, а вона його до здорового харчування.

– Багато років він мене м’яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася. І вже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями, – поділилася Олена Зеленська.

Перша леді теж людина, їй також іноді хочеться солоденького чи фастфуду.

– Коли дуже хочеться – дозволяю собі, але знаю, що завтра маю відпрацювати в залі й зробити менш калорійний раціон, – зазначила Олена.

Також вона назвала головні свої правила харчування.

– Не поєдную м’ясо й рибу ні з чим, крім овочів. Якщо хочу кашу або картоплю – з овочами. Не люблю рибу. Але один-два рази на тиждень обов’язково їм, – розповіла Зеленська.

Вона додала, що спосіб життя батьків дуже сильно впливає на дітей. За її словами, й Олександра, і Кирило дотримуються здорового харчування.

– Син, який народився, коли ми вже харчувалися свідомо, має менше наших застарілих звичок. Як і майже всі діти, любить шоколад, може з’їсти шматок піци, але це для нього не норма, а виняток, – наголосила перша леді.

Вона поділилася, що на свята, у відпустці може відійти від звичного режиму, проте потім обов’язково до нього повертається.

– Коли я говорю, що всі ми маємо шкідливі харчові звички, я знаю, про що кажу, бо говорю й про себе. Пам’ятаєте, у дитинстві: солодкий чай з бутербродом із маслом і ковбаскою? (Аж слинка потекла!) Не здорово. Обов’язково відкладеться на талії. Але смачно, тому що звичка, тому що спогади. Іноді можна собі дозволити, але не щодня, не постійно, не тільки це, – заявила Олена.

Зеленська також зазначила, що звички змінювати тяжко, довго, це вимагає зусиль.

– Тож тепер ви знаєте про мене все. Зовсім не ідеальна, роблю помилки, намагаюся вчасно виправляти, – підсумувала перша леді.