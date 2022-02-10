Минус 10 на весах! Зеленская раскрыла свои правила питания

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась личной историей о том, как она пришла к правильному питанию, а также о том, как приучила к этому собственных детей.

Для тех, кто не знает Владимир и Елена Зеленские, воспитывают двоих детей: Александру (17 лет) и Кирилла (9 лет).

По словам первой леди, к здоровому питанию она пришла не сразу, о чем очень сожалеет. Свои первые шаги в этом направлении она начала делать после рождения первенца, потому что хотела похудеть.

— Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет, – рассказала Зеленская.

Затем она пошла к консультанту по похудению.

— Жесткая диета, минимальные порции, 5-разовое питание, планировка рациона на неделю, бесконечное приготовление, контейнеры с собой. Три месяца муштры – и я довольна! Минус 10 на весах! За эти три месяца я научилась пить по полтора литра воды каждый день, и эта полезная привычка осталась у меня до сих пор, – отметила Елена.

Тем не менее она подчеркнула, что вместе с лишними килограммами от нее ушли энергия, тонус и гормональный баланс.

— Есть замечательная поговорка Що занадто – то не здраво. Наконец-то я осознала, что в жизни все должно быть сбалансировано. Должен быть спорт. Должно быть рациональное питание – без исключения каких-либо продуктов навсегда, — заявила первая леди.

Она добавила, что ей повезло с мужем, так как он ее в этом очень поддержал. Он ее к физкультуре приучает, а она его к здоровому питанию.

— Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками, — поделилась Елена Зеленская.

Первая леди тоже человек, ей тоже иногда хочется сладенького или фастфуда.

— Когда очень хочется – позволяю себе, но знаю, что завтра должна отработать в зале и сделать менее калорийный рацион, – отметила Елена.

Также она назвала главные правила питания.

— Не совмещаю мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Если хочу кашу или картошку – с овощами. Не люблю рыбу. Но один-два раза в неделю обязательно ем, – рассказала Зеленская.

Она добавила, что образ жизни родителей очень сильно влияет на детей. По ее словам, и Александра, и Кирилл придерживаются здорового питания.

— Сын, который родился, когда мы уже питались сознательно, имеет меньше устаревших привычек. Как и почти все дети, любит шоколад, может съесть кусок пиццы, но это для него не норма, а исключение, — подчеркнула первая леди.

Она поделилась, что на праздники в отпуске может отойти от привычного режима, но потом обязательно к нему возвращается.

— Когда я говорю, что все у нас есть вредные пищевые привычки, я знаю, о чем говорю, потому что говорю и о себе. Помните, в детстве: сладкий чай с бутербродом с маслом и колбаской? (Аж слюнка потекла!) Не здорово. Обязательно отложится на талии. Но вкусно, потому что привычка, потому что воспоминания. Иногда можно себе позволить, но не каждый день, не постоянно, – заявила Елена.

Зеленская также отметила, что привычки менять тяжело, долго, и это требует усилий.

— Теперь вы знаете обо мне все. Совершенно не идеальна, совершаю ошибки, пытаюсь вовремя исправлять, — подытожила первая леди.