Уявити новорічне святкування без урочистого застілля неможливо. Безліч різних страв вже незабаром готуватимуть українські господині, витративши на інгредієнти чимало коштів.

В яку сумму для українців обійдеться святкове застілля для середньої родини з чотирьох чоловік та скільки коштуватиме новорічний стіл – далі в матеріалі.

Аби зібрати інгредієнти для головного новорічного салату Олів’є, вирушаємо в один з найбільших столичних супермаркетів. Асортимент на будь-який смак. Однієї картоплі лише чотири види. Але беремо, звісно, нашу, найдешевшу – по 17 грн. Також нам потрібна морква – 12 грн 79 коп, консервовані огірки – близько 50 грн за баночку.

Обов’язковий інгредієнт – консервований горошок, по промоції 20 грн. Курячі яйця – від 40 грн за 10 штук.

Покупці зазначають, що ціна на продукти збільшились. На зростання цін звертають увагу і експерти.

– Овочевий набір – цибуля, буряк, морква, капуста виросли в ціні, картопля лишилася без змін. Тобто Олів’є і Шуба подорожчають приблизно на 15-20%, – зазначив економічний експерт Олег Пензин.

На 15% подорожчала і варена ковбаска, яка є найдорожчим інгредієнтом салату. Втім, сучасні рецептури часто відходять від ковбаси, обираючи куряче філе.

Отже салат Олів’є, вагою до трьох кілограмів, коштуватиме 200 грн.

Символом 2022 року є водяний Тигр. Астрологи радять обов’язково поставити на урочистий стіл хоч одну страву рибну. І тут одразу в уяві ще одна класика новорічного столу – салат Шуба.

За овочами до салату рушаємо на ринок. На овочах, щоправда, зекономити не вийде, оскільки вони значно зросли в ціні.

Обов’язковий інгредієнт Шуби – оселедець, кожен із яких має свій смак. Тому навіть із класичним рецептом можна експериментувати.

Оселедець для нашої страви коштує 76 грн. Отже, враховуючи всі складові, Шуба коштуватиме 140 грн.

Серед улюблених новорічних страв українців особливе місце також займає домашній холодець. Аби зібрати інгредієнти до смачного застиглого бульйону зі шматочками м’яса, необхідно відвідати м’ясну лавку.

Ми обійдемося економ варіантом. Хіба що трохи урізноманітнимо м’ясний навар – вареною морквою та горошком. І все це прикрасимо зеленню. На родину з чотирьох чоловік можна вкластися у 320 грн.

Гарячі м’ясні страви – ще один обов’язковий атрибут новорічного столу. Щоправда тут вже у кожного свої смаки.

Запечена качка з яблуками раніше дуже часто прикрашала святкові столи українців. Але нині її ще спробуй дістати, оскільки до Нового року це дефіцит.

Замінити її можна куркою – 81 грн за кілограм. Купити – це лише пів справи. Головне – смачно приготувати. Тут на допомогу нам зі своїм унікальним рецептом прийшов відомий ресторатор Ігор Савчук, для якого запікання курки – справа елементарна.

– Відкрив я для себе новий такий рецепт печеної курки, коли ти її мажеш гірчицею і залишаєш на добу в холодильнику, м’ясо просто тане в роті, – сказав він.

Аби м’ясо курки було ще більш соковитим, Ігор пропонує фарширувати її апельсинами та яблуками. Подавати до столу запечену курку найкраще з картоплею та помідорами із зеленню. Для любителів гостроти можна додати перець чилі.Все це приблизно обійдеться в 250 грн.

Аби наступний рік Тигра був прихильним та багатим, поціновувачі східних релігій та астрологи радять ставити на новорічний стіл побільше страв помаранчевого та жовтого кольору. Тож без мандаринів не обійтися ніяк.

За словами експертів, це чи не єдиний товар, який зовсім не зріс у ціні.

– Імпортні фрукти, мандарини, ананаси – вони зростуть не дуже сильно і це пов’язано і з курсом. Але цей ріст є незначним тому, що непогані врожаї і, я думаю, що українцям це абсолютно доступно, – сказав Олег Пензин.

Аби привабити покупців, супермаркети роблять на цитрусові ще більші знижки. Лише за один день середній супермаркет продає до тонни мандаринів, два кілограми яких коштуватиме близько 100 грн.

Червона ікра цього року неймовірно подорожчала, але українців це не стримує. Хоч 50 грамів – обов’язково мають прикрасити урочистий стіл.

Продажі червоної ікри у передноворічні дні зростають у три, а подекуди і в п’ять разів. Про це кажуть фахівці. Купують навіть чорну – 3 600 грн за 100 грам.

Делікатесна тарілочка червоної ікри обійдеться у 180 грн. Пляшка вітчизняного ігристого українцям коштуватиме 109 грн.

Такий новорічний стіл з найпопулярніших святкових страв обійшовся у 1 300 грн. І це, як бачите, ну дуже вже бюджетний варіант.