Крафін – повітряна та неймовірно смачна випічка, яка чудово смакуватиме на Великдень.

Ми розповімо, як приготувати паску крафін за рецептом Лізи Глинської з різною начинкою – родзинками, горіхами, маком чи шоколадом.

Інгрідієнти для опари:

молоко – 300 мл

цукор – 20 г

дріжджі – 5 г (сухі) або 15 г (пресовані)

борошно – 150 г

Як приготувати опару для крафіна

З’єднуємо дріжджі з борошном і перемішуємо. Сухі дріжджі змішуємо з борошном, якщо готуємо із пресованих, розчиняємо їх у теплому молоці.

У трохи тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами. Перемішуємо. Накриваємо рушником і прибираємо у тепле місце.

Інгрідієнти для тіста (з розрахунку на 6 невеликих крафінів):

опара

яйця – 2 шт

цукор – 100 г

сіль – 5 г

борошно – 500 г

вершкове масло – 200 г

начинка – горіхи, мак, шоколад, родзинки (на власний вибір)

Як приготувати тісто для крафіна

Змішуємо яйця з цукром і сіллю, перемішуємо. Додаємо опару.

У просіяне через сито борошно додаємо 100 г розм’якшеного вершкового масла та вимішуємо тісто.

Перекладаємо тісто в миску та накриваємо рушником, прибираємо у тепле місце на 1 годину.

Розділяємо тісто на 6 рівних частин і формуємо кульки, накриваємо їх харчовою плівкою.

Розкочуємо тісто у прямокутник 30*40 см, товщиною 3 мм.

Промазуємо поверхню тіста розм’якшеним вершковим маслом.

Додаємо начинку до крафіна на свій смак. Це можуть бути родзинки чи будь-які інші сухофрукти, горіхи (попередньо просмажені в духовці), мак (замочувати не потрібно) або шматочки шоколаду (важливо, щоб вони були стійкими до високих температур).

Для того, щоб сухофрукти не забирали вологу з випічки, краще замочувати їх у сиропі (100 мл води та 100 г цукру). Тоді крафін буде соковитим і ніжним.

Формуємо крафін і випікаємо 30-35 хвилин у формах при температурі 180 градусів.

Коли великодній крафін охолоне, декоруємо його цукровою пудрою. Смачного!