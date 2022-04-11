Крафін – повітряна та неймовірно смачна випічка, яка чудово смакуватиме на Великдень.
Ми розповімо, як приготувати паску крафін за рецептом Лізи Глинської з різною начинкою – родзинками, горіхами, маком чи шоколадом.
Інгрідієнти для опари:
- молоко – 300 мл
- цукор – 20 г
- дріжджі – 5 г (сухі) або 15 г (пресовані)
- борошно – 150 г
Як приготувати опару для крафіна
З’єднуємо дріжджі з борошном і перемішуємо. Сухі дріжджі змішуємо з борошном, якщо готуємо із пресованих, розчиняємо їх у теплому молоці.
У трохи тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами. Перемішуємо. Накриваємо рушником і прибираємо у тепле місце.
Інгрідієнти для тіста (з розрахунку на 6 невеликих крафінів):
- опара
- яйця – 2 шт
- цукор – 100 г
- сіль – 5 г
- борошно – 500 г
- вершкове масло – 200 г
- начинка – горіхи, мак, шоколад, родзинки (на власний вибір)
Як приготувати тісто для крафіна
Змішуємо яйця з цукром і сіллю, перемішуємо. Додаємо опару.
У просіяне через сито борошно додаємо 100 г розм’якшеного вершкового масла та вимішуємо тісто.
Перекладаємо тісто в миску та накриваємо рушником, прибираємо у тепле місце на 1 годину.
Розділяємо тісто на 6 рівних частин і формуємо кульки, накриваємо їх харчовою плівкою.
Розкочуємо тісто у прямокутник 30*40 см, товщиною 3 мм.
Промазуємо поверхню тіста розм’якшеним вершковим маслом.
Додаємо начинку до крафіна на свій смак. Це можуть бути родзинки чи будь-які інші сухофрукти, горіхи (попередньо просмажені в духовці), мак (замочувати не потрібно) або шматочки шоколаду (важливо, щоб вони були стійкими до високих температур).
Для того, щоб сухофрукти не забирали вологу з випічки, краще замочувати їх у сиропі (100 мл води та 100 г цукру). Тоді крафін буде соковитим і ніжним.
Формуємо крафін і випікаємо 30-35 хвилин у формах при температурі 180 градусів.
Коли великодній крафін охолоне, декоруємо його цукровою пудрою. Смачного!