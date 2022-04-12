Если вы решили удивить родных на Пасху 2022, приготовьте вместо привычной традиционной пасхи итальянский панеттоне. Воздушное тесто этого десерта не оставит равнодушным даже тех, кто на диете.

Мы подготовили пошаговый рецепт приготовления вкусной итальянской пасхи панеттоне. Готовить ее проще, чем вам кажется!

Ингридиенты для теста:

мука — 500 г

сахар — 80 г

сливочное масло — 250 г

яйца — 2 шт

свежие дрожжи — 22 г

ваниль

теплая вода — 120 мл

молочный шоколад — 140 г

фундук — 100 г

Корочка для панеттоне:

фундучная пудра (мука) — 40 г

сахар — 65 г

белок — 1 шт

кукурузный крахмал — 10 г

Все ингридиенты перемешиваем венчиком до однодородной масы.

Как приготовить тесто для итальянской пасхи панеттоне

Помещаем в чашу блендера с насадкой крюк муку, сахар, масло, яйца, дрожжи, ваниль и теплую воду. Вымешиваем 10 минут.

Добавляем поломанный на кусочки молочный шоколад и рубленый жаренный фундук. Вымешиваем еще 2 минуты.

Накрываем тесто влажным полотенцем и оставляем его при комнатной температуре на 1,5 часа.

Распределяем тесто по формам и даем ему подойти ещ 1,5-2 часа.

Посыпаем дополнительно шоколадом и орехами, заливаем “корочкой”.

Ставим итальянскую паску панеттоне в разогретую до 200 градусов духовку. Через 10 минут снижаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 30 минут (если панеттоне маленькие, достаточно 20 минут).