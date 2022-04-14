Якщо ви не любите експериментувати напередодні Великодня, спробуйте спекти паску за класичним рецептом. Ми знайшли найпростіший.
Як приготувати тісто та глазур для класичної паски, розкажемо в покроковому рецепті.
Інгрідієнти:
- молоко – 500 мл
- сухі дріжджі – 11 г (або 50-60 г звичайних)
- борошно – 1-1,3 кг
- яйця – 6 шт
- вершкове масло или маргарин – 200 г
- цукор – 250-300 г
- родзинки – 300 г
- ванільний цукор – 1 ч.л.
Як приготувати тісто для паски за класичним рецептом
Молоко підігріваємо, розчиняємо в ньому дріжджі. Додаємо 500 г борошна, добре розмішуємо. Ставимо в тепле місце, накриваємо рушником. Опара повинна збільшитися удвічі – на це піде близько 30 хвилин.
Відокемлюємо білки від жовтків. Жовтки розтираємо з цукром і ванільним цукром. Білки збиваємо з дрібкою солі в піну.
В опару, що підійшла, додаємо жовтки, перемішуємо. Додаємо розм’якшене масло, перемішуємо. Додаємо білки, перемішуємо.
Додаємо решту борошна, замішуємо тісто. Воно не повинно бути крутим і прилипати до рук. Знову ставимо тісто в тепле місце. Даємо йому добре піднятися (на це піде 50-60 хвилин).
Родзинки замочуємо в теплій воді на 10-15 хвилин, воду зливаємо. Додаємо родзинки в тісто, що підійшло, перемішуємо та знову ставимо в тепле місце. Воно повинно добре піднятися.
Форму змащуємо маслом, викладаємо тісто на 1/3 висоти форми. Накриваємо плівкою або рушником. Даємо тісту ще раз піднятися вже в формі.
Ставимо в розігріту до 100 градусів духовку, випікаємо 10 хвилин.
Доводимо температуру до 180 градусів, випікаємо до готовності (25-35 хвилин).
Інгрідієнти для глазурі:
- білки – 2 шт
- цукор – 100 г
Як приготувати глазур для паски
Збиваємо білки з дрібкою солі в піну. Додаємо цукор і збиваємо до стійкої піни.
Готові гарячі паски змащуємо глазур’ю або білковим кремом і прикрашаємо кондитерською посипкою чи цукатами.