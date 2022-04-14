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Як приготувати паску за класичним рецептом

14 Квітня 2022, 08:57
Валентина Летяк редакторка стрічки
Як приготувати паску за класичним рецептом
Джерело: Pixabay

Якщо ви не любите експериментувати напередодні Великодня, спробуйте спекти паску за класичним рецептом. Ми знайшли найпростіший.

Як приготувати тісто та глазур для класичної паски, розкажемо в покроковому рецепті.

Інгрідієнти:

  • молоко – 500 мл
  • сухі дріжджі – 11 г (або 50-60 г звичайних)
  • борошно – 1-1,3 кг
  • яйця – 6 шт 
  • вершкове масло или маргарин – 200 г
  • цукор – 250-300 г
  • родзинки – 300 г
  • ванільний цукор – 1 ч.л.

Як приготувати тісто для паски за класичним рецептом

Молоко підігріваємо, розчиняємо в ньому дріжджі. Додаємо 500 г борошна, добре розмішуємо. Ставимо в тепле місце, накриваємо рушником. Опара повинна збільшитися удвічі – на це піде близько 30 хвилин.

Відокемлюємо білки від жовтків. Жовтки розтираємо з цукром і ванільним цукром. Білки збиваємо з дрібкою солі в піну.

В опару, що підійшла, додаємо жовтки, перемішуємо. Додаємо розм’якшене масло, перемішуємо. Додаємо білки, перемішуємо.

Додаємо решту борошна, замішуємо тісто. Воно не повинно бути крутим і прилипати до рук. Знову ставимо тісто в тепле місце. Даємо йому добре піднятися (на це піде 50-60 хвилин).

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Родзинки замочуємо в теплій воді на 10-15 хвилин, воду зливаємо. Додаємо родзинки в тісто, що підійшло, перемішуємо та знову ставимо в тепле місце. Воно повинно добре піднятися.

Форму змащуємо маслом, викладаємо тісто на 1/3 висоти форми. Накриваємо плівкою або рушником. Даємо  тісту ще раз піднятися вже в формі.

Ставимо в розігріту до 100 градусів духовку, випікаємо 10 хвилин.

Доводимо температуру до 180 градусів, випікаємо до готовності (25-35 хвилин).

Інгрідієнти для глазурі:

  • білки – 2 шт 
  • цукор – 100 г 

Як приготувати глазур для паски

Збиваємо білки з дрібкою солі в піну. Додаємо цукор і збиваємо до стійкої піни.

Готові гарячі паски змащуємо глазур’ю або білковим кремом і прикрашаємо кондитерською посипкою чи цукатами.

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Теги
Великдень , Кулінарні рецепти
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