Перед від’їздом або коли плануєте розморожування, у вас може виникнути збентеження через те, як саме вимкнути вбудований холодильник, зокрема, де знайти розетку, в яку він увімкнений.

Щоб у вас зникли всі запитання, Факти Life підготували короткий гід, як вимкнути вбудований холодильник.

Як вимкнути вбудований холодильник

Для початку варто пояснити, що вбудований холодильник нічим особливо не відрізняється від інших моделей. Це той самий холодильник, але він просто стоїть у шафі. Єдине, що у кухнях, в які їх встановлюють, люблять заховати розетки для вбудованої електроніки. Ось тут і можуть виникнути запитання.

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Перше, що варто зробити – знайти панель управління, якщо у вас нова модель холодильника. Вона зазвичай розташована на лицьовій частині апарату. Однак є й варіанти, коли її розміщують усередині холодильника. Там буде кнопка Увімк./Вимк. Її варто затиснути на 3 сек, і ваш пристрій вимкнеться.

Якщо вам потрібно вимкнути вбудований холодильник з розетки, варто знати кілька простих правил їх розміщення. А вже орієнтуючись на них, шукати, де увімкнений ваш вбудований холодильник.

Розетка повинна розташовуватись поруч із приладом, але не одразу за ним. Зазвичай, їх встановлюють на відстані від 10 до 20 см від приладу. Висота розміщення розетки для вбудованого холодильника буває в межах 15-80 см. Їх дуже люблять розміщувати в сусідніх шафах.

Вилку треба виймати сухими руками повністю з розетки.