Перед отъездом или когда планируете разморозку, у вас может возникнуть замешательство из-за того, как именно выключить встроенный холодильник, в частности, где найти розетку, в которую он включен.

Чтобы у вас отпали все вопросы, Факты Life подготовили короткий гид, как выключить встроенный холодильник.

Как выключить встроенный холодильник

Для начала стоит объяснить то, что встроенный холодильник ничем особенно не отличается от других моделей. Это все тот же холодильник, но он просто стоит в шкафу. Единственное, что в кухнях, в которые их устанавливают, любят спрятать розетки для встроенной электроники. Вот тут и могут возникнуть вопросы.

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Первое, что стоит сделать — найти панель управления, если у вас более новая модель холодильника. Она обычно находится на лицевой части аппарата. Однако есть и варианты, когда ее размещают внутри холодильника. Там будет кнопка Вкл/Выкл. Ее стоит зажать на 3 сек, и ваш прибор выключится.

Если вам нужно выключить встроенный холодильник из розетки, стоит знать пару простых правил их размещения. А уже ориентируясь по ним, искать, где включен ваш встроенный холодильник.

Розетка должна располагаться рядом с прибором, но не сразу за ним. Как правило, их устанавливают на растоянии от 10 до 20 см от прибора. Высота размещения розетки для встроенного холодильника бывает в переделах 15-80 см. Их очень любят размещать в соседних шкафах.

Вилку необходимо вынимать сухими руками полностью из розетки.