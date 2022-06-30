Черешня – одна з найпопулярніших літніх ягід. Черешня зазвичай доволі невибагливе дерево, тому чимало людей обирають саме його для посадки вдома. Проте не всі знають, що виростити черешню можна і зі звичайної кісточки! Тому наступного разу після поїдання черешень не варто відразу викидати кісточки від них – спробуйте залишити їх для подальшого використання.

Що потрібно знати для посадки черешні з кісточки

Краще вибирати домашні черешні для посадки, оскільки куплені на ринку чи в супермаркетах ягоди зазвичай збирають ще незрілими для кращого перевезення. Для посадки черешень підійдуть навіть ті плоди, що вже впали з дерева.

Однак враховуйте те, що для отримання врожаю потрібно використати чимало кісточок, бо черешня не самозапильне дерево. Також пам’ятайте, що нові посаджені дерева не завжди плодоноситимуть або ж плоди можуть бути кислими. Та хоч там як дерево черешні стане чудовою прикрасою вашого саду.

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Як виростити черешню з кісточки

Перед посадкою черешні важливо спочатку загартувати насіння, давши йому дозріти. Для цього добре промийте кісточки плодів, а тоді викладіть їх у посудину й заповніть її піском чи торфом та дещо зволожте. Після цього поставте посудину з кісточками в холодильник. Тримати насіння в таких умовах потрібно приблизно 3-5 місяців й здебільшого висаджувати можна вже восени.

Висаджувати черешню можна тоді, коли проростає паросток. Для вирощення черешні вдома вам знадобиться горщик (керамічний або пластиковий) місткістю від 0,5 л та більше. Також підготуйте дренаж, щоб висипати його на дно 4-5 см та легкий ґрунт для плодових культур. Насіння занурюємо у вологий ґрунт на глибину 1 см, тоді присипаємо його ще землею й знову змочуємо. Якщо висаджуєте кісточки в одну посудину, то варто робити між ними проміжок 10-15 см. Коли плід виростає і стає більшим, його потрібно перемістити в більший горщик. Доглядати за деревом, що росте, потрібно протягом року, однак воно не потребує якогось особливого догляду – достатньо просто вчасно й регулярно зволожувати ґрунт та розпушувати його.

Саджанець виростає в горщику приблизно за 5 років, і тільки після цього його можна пересаджувати у відкритий ґрунт. Важливо, щоб місце, де в подальшому ростиме деревце, було сонячним. Землю, куди висаджуватимуть дерево, важливо перекопати та удобрити, для цього підійдуть калійні та фосфорні добрива. Закопувати коріння потрібно на глибину 3-4 см. Як тільки ви поставили дерево в ґрунт, засипте коріння землею. Після цього доглядати за деревом черешні також нескладно – потрібно не забувати його поливати та виривати бур’яни навколо нього, а зимою варто надійно його вкрити, щоб вберегти від надмірного холоду.

Процедура посадки черешні з кісточки досить важка, однак не нездійсненна. Вона потребує терпіння й часу, але в результаті приносить чимало задоволення. Навіть, якщо у вас не проросте дерево, що добре плодоноситиме, воно все ж стане хорошим доповненням вашого подвір’я.