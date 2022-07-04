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Легкий и приятный вкус: как приготовить вино из вишен

4 июля 2022, 18:42
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Легкий и приятный вкус: как приготовить вино из вишен

Каждый винодел имеет в своей коллекции несколько коронных рецептов вишневого вина. Тем более, в приготовлении оно довольно неприхотливое, поэтому его могут сделать даже начинающие виноделы.

Как приготовить вишневое вино — смотрите в нашем материале.

Рецепт домашнего вишневого вина

Вино из вишен отличается легким вкусом и интересными миндальными оттенками. Чтобы его приготовить вам понадобятся:

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  • спелые вишни — 3 кг;
  • сахар — 1,5 кг;
  • вода — 4 л.

Первое правило в изготовлении вишневого вина — плоды мыть не нужно. Их стоит перебрать, избавиться от гнилых вишен и удалить все косточки. На этом этапе важно сохранить как можно больше сока.

Теперь нужно нагреть воду, однако не сильно, максимум до 25 градусов. К воде добавьте 500 г сахара.

Залейте мякоть вишен сахарной смесью и закройте емкость марлей. Поставьте вишни в темное, теплое место и оставьте на четыре-пять дней. Смесь должна забродить.

Где-то через сутки появятся первые признаки брожения. Каждые 10 ч стоит перемешивать вишневую смесь. Когда активная фаза брожения пройдет, нужно процедить смесь через сито или марлю.

Полученный сок перелейте в емкость для брожения и добавьте 500 гр сахара. На горловину емкости установите медицинскую перчатку и оставьте будущее вино в прохладном месте.

Через пять дней добавьте в сусло 250 гр сахара и еще через пять дней повторите процедуру. Этап брожения займет около 25-60 дней.

После того, как процесс брожения завершится, вам нужно слить с осадка молодое вино. Это можно делать через трубочку.

Пришла очередь к первой дегустации — попробуйте вино и при необходимости добавьте еще сахара или спирта (для крепости). Теперь перелейте вишневое вино в чистую тару и оставьте в прохладном месте.

Когда будет появляться осадок, переливайте вино в чистую емкость через трубочку. Как только осадок прекратится, можно переливать вино по бутылкам.

Важно надежно закупорить бутылки. Хранить вишневое вино стоит не более шести лет.

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