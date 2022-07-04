Каждый винодел имеет в своей коллекции несколько коронных рецептов вишневого вина. Тем более, в приготовлении оно довольно неприхотливое, поэтому его могут сделать даже начинающие виноделы.
Как приготовить вишневое вино — смотрите в нашем материале.
Рецепт домашнего вишневого вина
Вино из вишен отличается легким вкусом и интересными миндальными оттенками. Чтобы его приготовить вам понадобятся:
- спелые вишни — 3 кг;
- сахар — 1,5 кг;
- вода — 4 л.
Первое правило в изготовлении вишневого вина — плоды мыть не нужно. Их стоит перебрать, избавиться от гнилых вишен и удалить все косточки. На этом этапе важно сохранить как можно больше сока.
Теперь нужно нагреть воду, однако не сильно, максимум до 25 градусов. К воде добавьте 500 г сахара.
Залейте мякоть вишен сахарной смесью и закройте емкость марлей. Поставьте вишни в темное, теплое место и оставьте на четыре-пять дней. Смесь должна забродить.
Где-то через сутки появятся первые признаки брожения. Каждые 10 ч стоит перемешивать вишневую смесь. Когда активная фаза брожения пройдет, нужно процедить смесь через сито или марлю.
Полученный сок перелейте в емкость для брожения и добавьте 500 гр сахара. На горловину емкости установите медицинскую перчатку и оставьте будущее вино в прохладном месте.
Через пять дней добавьте в сусло 250 гр сахара и еще через пять дней повторите процедуру. Этап брожения займет около 25-60 дней.
После того, как процесс брожения завершится, вам нужно слить с осадка молодое вино. Это можно делать через трубочку.
Пришла очередь к первой дегустации — попробуйте вино и при необходимости добавьте еще сахара или спирта (для крепости). Теперь перелейте вишневое вино в чистую тару и оставьте в прохладном месте.
Когда будет появляться осадок, переливайте вино в чистую емкость через трубочку. Как только осадок прекратится, можно переливать вино по бутылкам.
Важно надежно закупорить бутылки. Хранить вишневое вино стоит не более шести лет.