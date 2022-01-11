Новий рік – офіційне свято, яке українці люблять всім серцем. А Старий Новий Рік особливо шанують та святкують, оскільки вважається, що це ностальгійний час, коли можна згадати всі успіхи минулого року. Старий Новий рік в Україні святкують у ніч проти 14 січня.
Найголовніші традиції святкування – зібрати всю родину за одним столом, їсти смачні делікатеси та співати колядки. Для деяких людей цей день – одна з причин зустрітися з близькими.
Новий рік в Україні почали відзначати двічі після того, як ввели григоріанський календар. Згідно з минулим юліанським календарем, різниця між Старим і Новим Роком на початок XX століття становила 13 днів.
Завдяки цьому з’явилася можливість зустрічати Новий рік двічі. Відмінність між датами свят за цими календарями трохи збільшується. У 2100-му році різниця між святами становитиме 14 днів. Майбутні покоління відзначатимуть цей день у ніч з 14 на 15 січня.
Цікаві факти про Старий Новий рік
- Старий Новий рік відзначають у ніч з 13 на 14 січня. За звичаями, напередодні заведено співати колядки, ходити в гості до друзів, ворожити, готувати смачний святковий стіл та пригощати людей, які захочуть завітати на ваше свято.
- У цей день віряни вшановують пам’ять Святого Василя Великого. Неофіційно свято також називають Василів день. До Святого Василя зверталися з проханням хорошого та багатого збору врожаю на наступний рік.
- Свинина – головне пригощання на святковому столі на Старий Новий рік. Їжу з риби або птиці зазвичай не готують, оскільки вважається, що щастя з легкістю втече або відлетить з дому.
- У це свято обов’язково потрібно зварити кашу. Є багато прикмет, пов’язаних з приготуванням злакових. Коли каша готова, треба подивитися, чи приготувалася повна каструля. Каша не повинна «втекти», оскільки вважається, що все хороше втече з життя. Поганий знак, якщо каструля деформувалася або пошкодилася – мешканців будинку чекає біда. Якщо каша вийшла смачною та ситною, то в житлі однозначно будуть щастя та достаток. Кашу, яка не вийшла, не потрібно їсти – краще її викинути в сміттєве відро.
- У ніч з 13 на 14 січня ясне небо – значить, наступного року буде багатий урожай ягід.
- Вранці 14 січня потрібно струсити гілки плодових дерев у саду. Предки вважали, що це допоможе зберегти плоди від шкоди комах.
- Старий Новий рік відзначають в Україні вже після Різдва. У цей період для вірян більше немає заборони на вживання продуктів тваринного походження, які не дозволяється їсти під час посту.
- Віднедавна в Україні з’явився оригінальний звичай готувати на Старий Новий рік їжу з сюрпризом. Як варіант, річ можна покласти замість начинки у вареник. Завдяки знахідці можна поворожити, чого варто очікувати людині у новому році. Наприклад, якщо знайдеш монету – до грошей, ґудзик – до нового одягу, обручка – до заміжжя і так далі. Можна самому обрати, який сюрприз залишити у варенику.
- Старий Новий рік святкують не лише в Україні, а й у Росії, Грузії, Білорусі, Абхазії, Македонії, Румунії, Греції, Сербії та навіть в Чорногорії.
- У деяких містах Швейцарії Старий Новий рік називають Днем Святого Сильвестра.