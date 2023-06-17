Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності через повномасштабну війну. Ціни на продукти харчування зростають, а зарплати лишаються на тому ж рівні. Тож не дивно, що люди шукають в інтернеті, як врятувати зіпсовану курку. Та чи варто це робити – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Ми розпитали кулінарну експертку, головну редакторку Смачно.юа Оксану Жучок, чи можна готувати курку після терміну придатності, як швидко псується куряче м’ясо та який запах має вас насторожити.

Чи можна готувати курку після закінчення терміну придатності

Експерт застерігає та каже, що у жодному разі не можна готувати курку після закінчення терміну придатності, адже це може призвести до харчового отруєння.

– Завжди треба дотримуватися прийнятих термінів придатності продукту, – додає Жучок.

Якщо курка пахне хімією

Такий запах може свідчити про неякісний продукт або про його неправильне зберігання, запевняє фахівець.

Не можна виключати й той варіант, що несвіжу курку намагалися “реабілітувати” за допомогою хімічних засобів. Тож, звісно, таке м’ясо вживати не рекомендується.

Якщо курка пахне оцтом

У цьому разі експерт радить перевірити термін придатності курки.

– Запах оцту може бути ознакою того, що курка зіпсувалася. Але враховуйте спосіб зберігання курки. Оцтовий запах може виникнути, якщо курку зберігали в некоректних умовах або її маринували з додаванням оцту, – каже Жучок.

Ще варто переконатися, що запах оцту – не від інших продуктів у вашому холодильнику. Іноді аромати змішуються, тож курка може поглинати запах оцту, який поширюється від інших харчів.

– Якщо є сумніви або ж задля отримання додаткової інформації, зверніться до виробника курки або до магазину, де ви придбали продукт. Вони повинні надати детальну інформацію та порадити, як діяти у вашій конкретній ситуації. Пам’ятайте, що безпека має велике значення, тож у разі сумнівів щодо якості, звісно, краще продукт не вживати, – застерігає Жучок.

Якщо курка пахне молоком

Якщо виникла така ситуація і ви відчули, що від курки йде молочний запах, то перегляньте її на наявність будь-якої ознаки псування. У разі їхнього виявлення не використовуйте продукт.

Але якщо курка має нормальний вигляд, але пахне молоком, спробуйте визначити джерело запаху. Іноді під час виробництва або зберігання цей продукт може контактувати з молочними товарами або молочними залишками, звідси й запах.

– Якщо аромат молока досить сильний і ви не бажаєте споживати курку з таким запахом, рекомендується повернути продукт до магазину або зв’язатися з постачальником, де ви йогокупували, та з’ясувати можливість обміну чи повернення грошей. Завжди нагадуйте собі про важливість безпеки харчування, – говорить Жучок.

Як швидко може псуватися куряче м’ясо

Швидкість псування курячого м’яса залежить від декількох факторів:

температури зберігання;

свіжості;

вологості;

стерильності умов;

терміну придатності.

Температура зберігання

Куряче м’ясо найкраще зберігати у холодильнику за температури нижче 4°C.

– За такої температури псування м’яса сповільнюється, що дає змогу триваліше його зберігати, – радить експерт.

Свіжість

Свіже куряче м’ясо має дуже короткий термін придатності. Якщо воно містить незвичайний запах, змінився колір або текстура, це може бути ознакою псування. Такий продукт вживати не можна.

Експерт радить готувати свіже куряче м’ясо протягом доби після купівлі та не залишати його не в холодильнику.

Гігієна

Важливо забезпечте належну гігієну під час обробки та зберігання курячого м’яса. Ретельно мийте руки перед та після контакту з м’ясом, уникайте контакту курячого м’яса з іншими харчовими продуктами, щоб не було перехресного забруднення.

Морозильник

Якщо ви плануєте зберігати куряче м’ясо протягом тривалого часу, розгляньте можливість заморожування. Правильно заморожене куряче м’ясо може не псуватися протягом трьох місяців.

Що буде, якщо з’їсти протухлу курку

Курка, навіть свіжа, може містити сальмонелу та інші бактерії, серед них і смертельно небезпечні, якщо продукт неправильно приготувати, наприклад, не надати йому належної термічної обробки.

А якщо ж з’їсти зіпсовану курку, то у вас може розвинутися нудота, блювання, діарея, лихоманка та головний біль. У найгіршому випадку вживання зараженої курки може призвести до смерті. Тож ніколи не ігноруйте неприємні запахи та інші ознаки псування курки.

Краще не ризикуйте своїм здоров’ям і викиньте такий продукт!