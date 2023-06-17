Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности из-за полномасштабной войны. Цены на продукты питания растут, а зарплаты остаются на прежнем уровне. Неудивительно, что люди ищут в Интернете, как спасти протухшую курицу. Но стоит ли это делать — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Мы расспросили кулинарного эксперта, главного редактора Смачно.юа Оксану Жучок о том, можно ли готовить курицу после срока годности, как быстро портится куриное мясо и какой запах должен вас насторожить.

Можно ли готовить курицу после завершения срока годности

Эксперт предостерегает, что ни в коем случае нельзя готовить курицу по истечении срока годности, поскольку это может привести к пищевому отравлению.

— Всегда нужно соблюдать принятые сроки годности продукта, — добавляет Жучок.

Если курица пахнет химией

Такой запах может свидетельствовать о некачественном продукте или его неправильном хранении, уверяет специалист.

Нельзя исключать и тот вариант, что несвежую курицу пытались “реабилитировать” с помощью химических средств. Поэтому такое мясо употреблять не рекомендуется.

Если курица пахнет уксусом

В этом случае эксперт советует проверить срок годности курицы.

— Запах уксуса может быть признаком того, что курица испортилась. Но учитывайте способ хранения курицы. Уксусный запах может возникнуть, если курица хранилась в некорректных условиях, или подверглась процессу маринования с добавлением уксуса, – говорит Жучок.

Также стоит убедиться, что запах уксуса не исходит от других продуктов в вашем холодильнике. Иногда ароматы смешиваются, и курица может поглощать запах уксуса, который распространяется от других продуктов в холодильнике.

— В случае сомнений, а также для получения дополнительной информации обратитесь к производителю курицы или в магазин, где вы приобрели продукт. Они должны предоставить подробную информацию и посоветовать, как поступать в вашей конкретной ситуации. Помните, что безопасность имеет большое значение, и в случае сомнений в качестве продукта, конечно, лучше его не употреблять, — предостерегает Жучок.

Если курица пахнет молоком

Если возникла такая ситуация и вы почувствовали, что от курицы исходит молочный запах, то осмотрите ее на наличие какого-либо признака порчи. В случае обнаружения — не используйте продукт.

Но если курица выглядит нормально, но пахнет молоком, попытайтесь определить источник запаха. Иногда при производстве или хранении этот продукт может контактировать с молочными товарами или молочными остатками, отсюда и запах.

— Если аромат молока достаточно сильный и вы не хотите употреблять курицу с таким запахом, рекомендуется вернуть продукт в магазин или связаться с поставщиком, где вы его покупали, чтобы выяснить возможность обмена или возврата денег. Всегда напоминайте себе о важности безопасности в этом вопросе, – говорит Жучок.

Как быстро может портиться куриное мясо

Быстрота порчи куриного мяса зависит от нескольких факторов:

температуры хранения;

свежести;

влажности;

стерильности условий;

срока годности.

Температура хранения

Куриное мясо лучше хранить в холодильнике при температуре ниже 4°C.

— При такой температуре порча мяса замедляется, что позволяет дольше его хранить, – советует эксперт.

Свежесть

Свежее куриное мясо имеет очень короткий срок годности. Если же оно необычно пахнет, изменился цвет или текстура, это может быть признаком порчи. Такой продукт употреблять нельзя.

Эксперт советует готовить свежее куриное мясо в течение суток после покупки и не оставлять его не холодильника.

Гигиена

Важно обеспечить надлежащую гигиену при обработке и хранении куриного мяса. Тщательно мойте руки перед и после контакта с мясом, избегайте контакта куриного мяса с другими пищевыми продуктами, чтобы не было перекрестного загрязнения.

Морозильник

Если вы планируете хранить куриное мясо в течение длительного времени, рассмотрите возможность замораживания. Правильно замороженное куриное мясо может не портиться в течение трех месяцев.

Что будет, если съесть протухшую курицу

Курица, даже свежая, содержит сальмонеллу и другие бактерии, которые могут быть смертельными, если продукт неправильно приготовить, например, без надлежащей термической обработки.

А если съесть испорченную курицу, то у вас может развиться тошнота, рвота, диарея, лихорадка и головная боль. В худшем случае употребление зараженной курицы может привести к смерти. Так что никогда не игнорируйте неприятные запахи и другие признаки порчи курицы.

Никогда не рискуйте своим здоровьем, лучше выбросьте сомнительный продукт!