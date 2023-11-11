В останні роки кімнатні рослини на піку популярності. Але якщо ви новачок у цьому питанні, то підходити до справи варто виважено. Вередлива, примхлива домашня квітка може залишити негативні враження та хибне уявлення про вирощування зелених красунь на підвіконні.

Які вазони краще обирати початківцям – Фактам ICTV розповіла колекцінерка тропічних рослин, адептка екотерапії Тетяна Коноваленко.

– Завжди жартую, що коли ми йдемо в школу, то не починаємо одразу вчити вищу математику, спочатку йде найпростіше. У світі рослин це також працює, – каже експертка.

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Які кімнатні рослини обрати новачку

Добірка кімнатних рослин для новачків виглядає так:

філодендрони;

сингоніуми;

епіпремнуми;

сукуленти;

хойя;

фікуси;

дифенбахії;

монстери.

– Якщо провести опитування у власників рослин, які “зелені”, на їх думку, найлегші у догляді, то отримаємо досить змістовний перелік. Разом із тим, що для одного легко, в іншого може викликати багато складнощів. Отож, я звузила перелік до 8 видів рослин, що, на мій смак, потішать візуальною привабливістю та нескладним доглядом, – говорить Коноваленко.

Філодендрони

Це рід рослин має понад 900 видів. Вони завжди будуть у тренді, тож їх цінують як колекціонери, так і новачки.

Серед видів є досить вибагливі рослини, а цінники на них доходять до тисяч доларів. Але нас цікавлять прості види, такі як: Philodendron Brasil, Philodendron Lemon Lime, Philodendron Scandens. Це невибагливі ліани, які гарно розростаються та не викликають труднощів у догляді.

Серед кущових видів експерт радить звернути увагу на Philodendron Birkin, Philodendron Imperial Red, Philodendron Red Sun, Philodendron Prince of Orange.

– Ці рослини потребують трохи більше уваги, ніж ліани, тому стануть чудовою другою сходинкою після опанування догляду із “плетючками”, – додає вона.

Сингоніуми

Ці рослини мають безліч варіацій забарвлення та пробачать огріхи догляду. Звісно, це не означає, що їх потрібно нещадно заливати або засушувати, але відносини із ними зазвичай легкі та безпроблемні.

Як і філодендрони, сингоніуми мають простіші види та більш рідкісні й коштовні. Новачкам експерт радить розглянути Syngonium Milk Confetti, Syngonium Panda, Syngonium Silver Pearl, Syngonium Red Spot.

Сингоніуми досить швидко нарощують довжелезне коріння, а сама рослина може бути кущем або ліаною. Видів настільки багато, що можна зібрати цілу сингоніумівську колекцію.

– Разом із тим, не раджу новачкам види на кшталт Syngonium Scrambled Eggs чи Syngonium Imperial White. У першого достатньо примхливий характер – він має потреби у високому рівні освітлення і тепла, а другий може розчарувати плямами на білих ділянках листа через перелив, – говорить Коноваленко.

Епіпремнуми

Ці рослини у топі для початківця. Звісно, і тут є види, що здатні звести з розуму навіть затятих колекціонерів та спустошити гаманці, але найпростіші стануть прекрасною першою сходинкою для початківців. Це трав’янисті ліани, які легкі у догляді та мають безліч варіацій забарвлення.

Зверніть увагу на Epipremnum Aureum, Epipremnum N-Joy, Epipremnum Pinnatum Cebu Blue, Epipremnum Marble Queen. Вони можуть рости як вниз, так і плестися по опорах вгору. Який варіант обрати — залежить від уподобань, але якщо хочеться поступового збільшення розміру листя, варто віддати перевагу все ж тим домашнім квіткам, які ростуть догори, як це відбувається у природі.

Сукуленти

У своїй колекції наш експерт завжди має якусь з Echeveria. Вона нагадує екзотичну квітку із восковим напиленням. Окрім Echeveria, серед сукулентів безліч варіацій кактусів, красул, пахіфітумів.

– Не можу назвати себе експерткою у догляді за цими рослинами, оскільки маю все ж пристрасть до декоративно-листяних вазонів. Але власники рослин радять, тому не можу не згадати про них, – каже Коноваленко.

Але пам’ятайте, що для сукулентів важливе освітлення. Тому вони стануть вдалим придбанням та початком знайомства зі світом домашніх квіток для власників південних підвіконь або сонячних панорамних вікон.

Хойя

Невибаглива рослина, з якою легко можна навчитися основам догляду. Серед найбільш невибагливих – Hoya Carnosa, Hoya Compacta, Hoya Wayetii, Hoya Germany, Hoya RHM 14-1.

– Хойя потішить не лише варіативністю фактурного листя, а й квітами за якісний догляд. Квіти хойї різнобарвні та ароматні. Часто рослину обирають якраз за бажаним кольором майбутніх квітів, адже їх спектр коливається від білого до чорного. Деякі види квітнуть помаранчевими, рожевими, червоними, бузковими кольорами, – додає експерт.

Заміокулькас

Рослина, яку найчастіше використовують для озеленення просторів та кав’ярень. Невибагливий, любить сонце, світлі підвіконня та мінімум поливу.

Проте пам’ятайте, що через надмірний полив заміокулькас може загинути. Справа у тому, що ця рослина родом із тропічної Африки, а тому має досить мізерну потребу у воді. Збагачувати його рідиною варто раз на 2-4 тижні залежно від сезону, а замість душу варто просто протирати листя.

Фікус

Тут варто звернути увагу на каучуконосні фікуси, оскільки вони найменш вибагливі. Починати потрібно з Ficus Elastica Robusta, Ficus Elastica Shivereana, Ficus Elastica Tineke. Також достатньо невередливий Ficus Benjamina.

Головне правило для красивого росту фікусів — полив теплою водою, відсутність різких перепадів температури та протягів.

– Ці три правила допоможуть уникнути халепи із листопадом та виростити красиве і здорове дерево, – радить Коноваленко.

Дифенбахія та монстера

Раніше ці дві рослини викликали асоціацію із поліклініками. І не дарма, адже ці вазони різняться не лише за зовнішнім виглядом та формою, а й обидві достатньо легкі у догляді та належать до одного роду. Тобто догляд за ними схожий, а певні види можуть набувати небачених розмірів.

– Хочете джунглі вдома? Придбайте зелену Monstera Deliciosa чи Dieffenbachia Crocodile. Якщо до душі більш компактні форми, то зверніть увагу на Dieffenbachia Leopoldii, Dieffenbachia Amy, Monstera Monkey, Monstera Adansonii, Monstera Rhaphidophora Tetrasperma, – говорить експерт.

У будь-якого правила є свої винятки, а тому якщо дуже хочеться придбати рослину не із запропонованого списку – зробіть це. Але приділіть увагу вивченню інформації щодо догляду за домашньої квіткою на іноземних ресурсах та тверезо оцініть, чи подужаєте її.

Фото: Тетяна Коноваленко